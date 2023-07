Wertykalna sztuczna inteligencja w finansach

Sztuczna inteligencja już od dawna rozwija i rewolucjonizuje różne sektory gospodarki, umożliwiając automatyzację procesów, optymalizację zarządzania i poprawę efektywności biznesowej. Teraz, za sprawą pionowej sztucznej inteligencji (z ang. vertical AI), ta transformacja staje się jeszcze bardziej precyzyjna i dopasowana do specyficznych potrzeb poszczególnych branż. Według TechCrunch, pionowa sztuczna inteligencja jest kolejnym krokiem w rozwoju rozwiązań typu software-as-a-service (SaaS), zapewniającą bardziej wyspecjalizowane narzędzia dostosowane do specyficznych wymagań branżowych – vertical SaaS (vSaaS).

Czym jest pionowa sztuczna inteligencja?

Pionowa sztuczna inteligencja odnosi się do technologii AI, które są specjalnie opracowane i zoptymalizowane dla biznesów w konkretnych sektorach gospodarki. W odróżnieniu od ogólnych rozwiązań AI, oferuje wyspecjalizowane narzędzia, analizy i algorytmy spełniające konkretne potrzeby biznesowe. Dzięki temu, umożliwia bardziej precyzyjne i skuteczne wykorzystanie technologii AI, dając firmom przewagę konkurencyjną i umożliwiając osiąganie lepszych wyników w ich dziedzinach – dostarczając narzędzia i rozwiązania, które są dopasowane do potrzeb i charakterystyki danej branży. To pozwala na lepsze wykorzystanie technologii AI, skuteczniejsze podejmowanie decyzji i zwiększenie efektywności operacyjnej. Wykorzystanie rozwiązań umożliwia również oszczędności czasu i zasobów, poprawę obsługi klienta oraz tworzenie nowych możliwości biznesowych.

Janusz Mieloszyk, pierwszy Wiceprezes Nest Banku uważa, że pojawienie się wertykalnego SaaS (vSaaS) — opartego na chmurze oprogramowania dostosowanego do konkretnych branż — jest fenomenem ostatnich kilku lat w rozwoju przełomowych technologii. Klienci biznesowi oczekują oprogramowania stworzonego specjalnie w celu rozwiązania ich konkretnych potrzeb i problemów biznesowych, które równie szybko się zmieniają z rozwojem branży. Nawet największe firmy technologiczne wertykalizują swoją sprzedaż i dopasowują funkcje produktów do grup klientów.

Giganci chmurowi, AWS, Azure i Google Cloud Platform, oferują rozwiązania branżowe z dedykowanymi zespołami sprzedaży, podobnie jak inne duże platformy, takie jak Salesforce, ServiceNow, Snowflake i Workday. Według raportu firmy McKinsey, wartość rynku AI może sięgnąć nawet 13 bilionów dolarów do 2030 roku, jeśli zostaną wykorzystane w pełni wszystkie możliwości tej technologii. Dotyczy to przekroju branż od zdrowia, finansów po logistykę i e-commerce.

Finanse i bankowość

Branżą, która czerpie duże korzyści z AI są szeroko pojęte finanse, gdzie rozwiązanie odgrywa ogromną rolę. Pomaga w wykrywaniu oszustw, ocenie ryzyka, optymalizacji portfeli oraz doskonaleniu obsługi klienta. Globalne wydatki na AI w sektorze finansowym osiągnęły 6,7 miliarda dolarów w 2020 roku, a według firmy Zion Market Research, ma to wzrosnąć do 25,91 miliarda dolarów do 2026 roku.Co odgrywa ogromną rolę?

Firma Mint.com (należąca do Intuit) wykorzystuje pionową sztuczną inteligencję do analizy danych finansowych klientów i generowania spersonalizowanych rekomendacji dotyczących oszczędzania, inwestowania i zarządzania finansami. System automatycznie kategoryzuje wydatki i może udzielać wskazówek dotyczących optymalizacji budżetu. Feedzai używa AI do analizy ryzyka i wykrywania oszustw w sektorze finansowym. Wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego do monitorowania zachowań klientów, transakcji i innych działań, aby identyfikować podejrzane wzorce i wykrywać próby oszustwa.

Kolejnym przykładem jest Blue Prism, firma specjalizująca się w automatyzacji procesów robotycznych, która wykorzystuje pionową sztuczną inteligencję w celu automatyzacji powtarzalnych zadań w bankowości, takich jak weryfikacja dokumentów, przetwarzanie wniosków o pożyczki czy zarządzanie działaniami związanych z KYC (Know Your Customer). Wielu inwestorów wykorzystuje również pionową sztuczną inteligencję w handlu algorytmicznym. Przykładem jest Citadel Securities, która używa zaawansowane algorytmy AI do analizy rynków finansowych, identyfikacji ukrytych wzorców i podejmowania szybkich decyzji inwestycyjnych.

W Polsce, Nest Bank korzysta już z rozwiązań AI, rozwijając m.in. ekosystem analityczny w chmurze, oparty na Azure Databricks i Salesforce Einstein, który wspiera analizę, modelowanie i selekcję danych. Janusz Mieloszyk dodaje, że technologia pomaga w przemyślanej analizie zachowań klientów i generowaniu działań marketingowych w czasie rzeczywistym, wspiera również podejmowanie decyzji zarządczych, np. budowanie segmentów i profili zachowań klientów. Usprawnia też komunikację marketingową z klientami, pomagając wybrać najlepsze ramy czasowe, zaproponować treści i format wiadomości. Wcześniej (i dalej) jest „klientów”. Zmieniłem dla zachowania spójności.

Pionowa sztuczna inteligencja jest ewolucją technologii AI, umożliwiającą dostarczenie wyspecjalizowanych narzędzi i rozwiązań dla konkretnych sektorów gospodarki. Dzięki niej, firmy mogą lepiej wykorzystać potencjał technologii AI, zoptymalizować swoje procesy i osiągnąć lepsze wyniki w konkurencyjnym otoczeniu. Korzyści płynące z wykorzystania pionowej sztucznej inteligencji to m.in. bardziej precyzyjne i skuteczne rozwiązania, oszczędność czasu i zasobów oraz większa konkurencyjność na rynku. Pionowa sztuczna inteligencja jest z pewnością nieodłącznym elementem rewolucji technologicznej, która coraz bardziej transformuje naszą gospodarkę.

W finansach i bankowości AI pozwala na wykrywanie oszustw, ocenę ryzyka oraz poprawę obsługi klienta. W transporcie i logistyce AI przyczynia się do optymalizacji tras, przewidywania konserwacji i optymalizacji łańcucha dostaw. W handlu detalicznym umożliwia personalizację doświadczeń zakupowych i optymalizację zarządzania zapasami. W produkcji i łańcuchu dostaw AI optymalizuje procesy planowania, kontrolę jakości oraz przewidywanie popytu. Warto zauważyć, że wykorzystanie AI w tych sektorach może przynieść ogromne oszczędności i zwiększyć efektywność działania przedsiębiorstw. W efekcie, jest kluczowym narzędziem w transformacji gałęzi gospodarki, wpływając na ich rozwój i długoterminowy sukces.