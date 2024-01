Nest Bank wchodzi na rynek leasingu

Grupa Nest Bank S.A. powołała do życia spółkę leasingową. Nest Leasing rozpocznie działalność operacyjną w II kwartale 2024 roku.

Nest Leasing skupi się na finansowaniu zarówno samochodów, pojazdów transportu ciężkiego, jak i maszyn budowlanych czy sprzętu medycznego. W ofercie spółki znajdzie się także szeroka paleta produktów dodatkowych takich jak ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe. W zarządzie spółki znalazł się Lech Stabiszewski, działający w branży leasingowej od ponad 20 lat.

Janusz Mieloszyk, Pierwszy Wiceprezes Zarządu Nest Banku oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Nest Leasing, podkreśla: Chcemy być partnerem pierwszego wyboru dla polskich przedsiębiorców. Dążymy do tego, aby nasza oferta dla sektora MŚP była kompletna i posiadała wszystkie usługi, których potrzebuje mały i średni biznes. Dlatego leasing, który stanowi ważną formę finansowania działalności MŚP, wkrótce również zostanie włączony do naszej oferty produktowej. Budowanie spółki leasingowej powierzyliśmy najbardziej doświadczonym specjalistom na rynku. Wierzymy, że dzięki nim Nest Leasing szybko dołączy do grona najlepszych leasingodawców w Polsce.

Lech Stabiszewski, Członek Zarządu Nest Leasing S.A., dodaje: Mamy jasny cel – chcemy stworzyć ofertę leasingową idealnie dopasowaną do potrzeb małych i średnich firm. Stawiamy na szybkość i efektywność procesów, współpracę z wiarygodnymi partnerami oraz najwyższy standard obsługi klienta, wykorzystując zaawansowane technologie cyfrowe, aby szybko dostosowywać się do potrzeb przedsiębiorców.

Start operacyjny spółki Nest Leasing zaplanowany jest na II kwartał 2024 roku. Szczegółowe informacje dotyczące oferty spółki, w tym warunki finansowania i dostępne pakiety, zostaną ujawnione w najbliższym czasie.

Grupa Nest Bank S.A. kieruje swoją ofertę przede wszystkim do mikroprzedsiębiorców oraz do małych i średnich firm. Wśród dostępnych produktów i usług Grupy znaleźć można bankowość transakcyjną, czyli np. konta, lokaty i wymianę walut, szeroką ofertę płatności mobilnych, a także kredyty dla firm.