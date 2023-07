Transport towarów do Holandii

Holandia to państwo położone w Europie zachodniej, którego głównymi partnerami handlowymi są sąsiadujące z nim państwa, głównie Niemcy. Dostęp do morza Północnego oraz rozbudowana infrastruktura portowa umożliwia także handel zamorski. Niderlandy z uwagi na położenie sprzyjające wymianie handlowej oraz przekształceniom z gospodarki rolniczej na przemysłową, należy do wysoko rozwiniętych krajów, z którymi warto utrzymywać stosunki handlowe.

Najchętniej transportowane towary do i z Holandii

Dla Polski zdecydowanie popularniejszymi kierunkami ekspansji handlowej są Niemcy i Wielka Brytania. Jednak coraz większą popularnością cieszą się mniej spopularyzowane rynki, takie jak rynek holenderski. Wymiana handlowa pomiędzy Polską a Holandią odbywa się głównie drogą lądową, tranzytem przez Niemcy. W większości dotyczy maszyn i urządzeń. Poza tymi kategoriami towarów, do Niderlandów eksportujemy również artykuły przemysłowe, spożywcze, pojazdy, metale, tworzywa sztuczne, produkty przemysłu chemicznego, drewno i wyroby drewniane oraz produkty mineralne. Holendrzy chętnie kupują online usługi i produkty związane z podróżami i telekomunikacją. Równie często nabywają sprzęty AGD, odzież i obuwie, a także kosmetyki i suplementy diety. Popularnością cieszą się też artykuły wyposażenia wnętrz i meble.

Partner w handlu międzynarodowym

Swobodny przepływ towarów na obszarze Unii Europejskiej i dobry stan dróg umożliwiają bezproblemowy transport towarów pomiędzy Polską a Holandią. Jasne i transparentne zasady dotyczące wymiany handlowej pomiędzy partnerami w ramach Unii Europejskiej sprzyjają współpracy. Transport do Holandii obejmuje towary o małych gabarytach tzw. drobnica, jak również większe ładunki. Duże znaczenie ma transport ciężarowy. Polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z nowoczesnych narzędzi pozwalających na monitorowanie statusu przesyłki w czasie rzeczywistym, składać zlecenia transportowe oraz indywidualnie planować parametry dostawy. Wszystkie rozwiązania logistyczne mają zapewnić klientom wygodne zarządzanie procesem dostawy towarów, jak również efektywny transport do Holandii.

Transport do Holandii ze sprawdzoną firmą logistyczną

W celu rzetelnej realizacji zleceń oraz zapewnienia terminowości dostaw, przedsiębiorcy wybierają doświadczone firmy logistyczne. Stanowią one gwarancję należytego wykonania zlecenia, wraz z optymalizacją kosztów transportu. Takim operatorem w Polsce jest Raben Logistics Polska. Spółka Grupy Raben nieustannie inwestujące w nowoczesne technologie, w sieć transportową oraz infrastrukturę magazynową. Wszystko w celu zapewnienia swoim klientom wysokiej jakości obsługi logistycznej i transportowej.