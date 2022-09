Generali Real Estate dokonał zakupu MDC2 Park Kraków South, zrównoważonego projektu logistycznego w Polsce, zlokalizowanego w Skawinie niedaleko Krakowa. Akwizycja została sfinalizowana w imieniu paneuropejskiego funduszu Generali Real Estate Logistics Fund (GRELF) zarządzanego przez Generali Real Estate S.p.A Società di gestione del risparmio. Inwestycja będzie realizowana we współpracy z MDC2, polskim deweloperem zrównoważonych powierzchni przemysłowych i logistycznych.

MDC2 Park Kraków South będzie hubem dystrybucyjno-logistycznym, który zostanie zrealizowany w trzech fazach. W ramach trzech budynków, klienci otrzymają do dyspozycji ponad 90 000 mkw. powierzchni ulokowanej na 19 hektarach gruntu. Budynki MDC2 Park Kraków South powstaną w Skawinie, popularnej wśród najemców lokalizacji logistycznej w bliskiej odległości od centrum Krakowa, przy skrzyżowaniu kluczowych międzynarodowych korytarzy logistycznych i autostrad.

Zgodnie z podejściem Generali Real Estate do zrównoważonego rozwoju, MDC2 Park Kraków South został zaprojektowany z myślą o ESG i zostanie wybudowany zgodnie z wymogami certyfikacji BREEAM New Construction na poziomie Excellent, wprowadzając dobre praktyki w zakresie zrównoważonego budownictwa, m.in. materiały budowlane w 95% nadające się do recyklingu czy dachy przygotowane do instalacji fotowoltaicznych.

Pierre-David Baylac, Head of Logistics w Generali Real Estate, skomentował: „Po wejściu na polski rynek logistyczny w 2021 roku, dzięki udanym akwizycjom w Gdańsku i Krakowie, cieszymy się, mogąc umocnić naszą pozycję w Krakowie, jednym z najmniej nasyconych rynków logistycznych w kraju. Nowo zakupiony projekt wzbogaci portfel funduszu GRELF, składający się głównie z parków logistycznych we Francji, Włoszech i w Polsce, o nowy park w pełni zgodny z naszymi wysokimi wymaganiami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju”.

„Wybraliśmy tę inwestycję ze względu na jej znakomitą lokalizację, ale także niewielką dostępność powierzchni przemysłowej i magazynowej w tej części Polski.” – powiedział Maciej Madejak, Chief Development Officer w MDC2. – „Zadbamy o to, aby projekt spełniał najwyższe standardy związane z ESG i służył najemcom przez długie lata.”

Transakcja zakupu potwierdza zaangażowanie Generali Real Estate w sektor nieruchomości logistycznych i jest trzecią akwizycją logistyczną (i pierwszym projektem deweloperskim) w Polsce. Fundusz GRELF jest dedykowany wysoce wyspecjalizowanej strategii inwestycyjnej, ukierunkowanej na kluczowe aktywa logistyczne najlepszej jakości w atrakcyjnych lokalizacjach z doskonałą dostępnością transportową, w pobliżu głównych europejskich węzłów logistycznych.

Akwizycja jest dowodem rosnącego znaczenia regionu Europy Środkowo-Wschodniej w strategii budowania portfela Generali; w regionie tym Generali Real Estate zarządza obecnie nieruchomościami o wartości około 1,3 miliarda euro.

W transakcji Generali Real Estate doradzały spółki Greenberg Traurig, PWC, Gleeds i Knight Frank. MDC2 wsparły w transakcji firmy Dentons, Savills oraz ARC Capital Partners.