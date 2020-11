GfK: polski rynek kawy rośnie nawet w czasie pandemii

Polacy kupują kawę na potęgę. Rynek warty ponad miliard złotych.

Tegoroczne zawirowania w handlu i całej gospodarce nie wpłynęły negatywnie na polski rynek kawy. W pierwszym półroczu br. wydatki gospodarstw domowych na kawę wyniosły 1,54 mld zł i były o 7,1% większe niż przed rokiem. Konsumenci coraz częściej sięgają także po ekspresy do kawy. W tej kategorii staliśmy już czwartym co do wielkości rynkiem w Europie. Takie dane płyną z najnowszych analiz GfK Polonia.

Polska kawą stoi. Taką tezę można wysnuć po analizie danych GfK Polonia przedstawiających sprzedaż ekspresów do kawy w Polsce w pierwszej połowie br. W ujęciu wartościowym na tym rynku wyprzedzają nas tylko Niemcy, Francja i Niderlandy. Mocno zaskakujący może wydać się fakt, że daleko za nami pozostają m.in. Brytyjczycy oraz słynące z kawy Włochy.

Boom w segmencie ekspresów automatycznych

Polski rynek ekspresów rozwija się przede wszystkim w oparciu o jedną kategorię. Polacy pokochali ekspresy automatyczne, czyli najdroższe na rynku urządzenia, które wymagają kawy ziarnistej i pozwalają przygotować różne rodzaje kaw w sposób minimalizujący zaangażowanie konsumenta. Udział sprzedaży ekspresów automatycznych w Polsce, w pierwszym półroczu 2020 wynosi aż 60,8%, przy średniej europejskiej na poziomie 14%. Warto również podkreślić, że ekspresy automatyczne w pierwszym półroczu tego roku odpowiadają za 92% wartości całego rynku urządzeń do przygotowywania kawy. – W poprzednich latach rynek ekspresów automatycznych przyzwyczaił nas do dwucyfrowych wzrostów, zarówno w wartości jak i ilości sprzedawanych urządzeń. Dynamika na poziomie od ponad 30% do blisko 50% nie była niczym zaskakującym. Okres pandemii musiał wpłynąć na korektę tego zjawiska, ale wciąż ekspresy automatyczne notują wzrosty. W pierwszej połowie tego roku sprzedano o blisko 11 tysięcy urządzeń więcej w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r., a rynek wygenerował tym samym dodatkowe 21,5 mln zł – tłumaczy Artur Noga-Bogomilski, Senior Director w dziale Market Insight Solution w GfK.

Wzrosty na przekór okolicznościom

Świetnych wyników na rynku ekspresów do kawy nie wyhamowała nawet pandemia koronawirusa. Nowa sytuacja z jednej strony ograniczyła dynamikę wydatków na tego typu urządzenia, co jest naturalną tendencją w czasie niepewności i zagrożenia. Z drugiej strony konieczność pracy w domu oraz ograniczenia w działaniu kawiarni i restauracji spowodowały, że część klientów po pewnym czasie kupiła ekspres automatyczny, aby móc cieszyć się doświadczeniem wysokiej jakości kawy we własnym gospodarstwie domowym. Potwierdzają to wyniki badań przeprowadzonych przez GfK w czerwcu. Blisko 4 na 5 konsumentów pijących kawę potwierdziło, że najczęściej robi to w domu (78%), a kolejnych 16% w pracy. Wskazania na kawiarnie i miejsca „na mieście” to tylko 5% – mimo uwzględnienia okresu po formalnym odmrożeniu gospodarki.

Kawa ziarnista również w górę

Popularność automatycznych ekspresów do kawy powinna była znaleźć swoje odbicie na rynku kawy ziarnistej i tak właśnie się stało. Dane GfK monitorujące zakupy gospodarstw domowych w Polsce wyraźnie potwierdzają trendy wzrostowe. W ujęciu wartościowym wydatki gospodarstw na kawę ogółem wzrosły w pierwszym półroczu 2020 w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 7,1%. W tym samym okresie segment kawy ziarnistej odnotował aż 28,4% wzrostu. W pierwszej połowie roku wzrosła także wartość wydatków na segment kapsułek (7,4%) oraz kawy mielonej (4%). Jedyną kategorią, która pozostała stabilna z lekką tendencją spadkową w relacji rok do roku, była kawa rozpuszczalna (zawierająca kawę rozpuszczalną, rozpuszczalną smakową, mixy (np. 3w1), substytuty kawy (np. z cykorii) oraz cappuccino/frappe itp.). W jej przypadku zmiana wyniosła -0,2%.

Na podstawie danych GfK pochodzących z Panelu Gospodarstw Domowych możemy zaobserwować, że popularność kawy utrzymuje się w Polsce na stałym, wysokim poziomie (96% gospodarstw kupiło kawę w okresie od lipca 2019 do czerwca 2020 roku. To tyle samo co w dwóch poprzednich analogicznych okresach). – Ogólnie zamiłowanie Polaków do kawy trwa. Zmieniają się jednak preferencje związane z jej rodzajami. Obserwujemy pewien odpływ konsumentów od bardziej tradycyjnych, ale wciąż największych pod względem udziałów wartościowych rodzajów kawy: mielonej i rozpuszczalnej. W tym przypadku spadek liczby nabywców w ostatnich latach to ok. 1-2 pp. z roku na rok – mówi Katarzyna Krajewska, Manager w Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia.

A co z kapsułkami?

Pierwsza połowa roku nie była dobrym okresem dla ekspresów kapsułkowych. Ten segment rynku zanotował istotne spadki – Polacy kupili 9 tysięcy mniej tego typu urządzeń niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wartość rynku spadła o ponad 15% i praktycznie wszyscy istotni gracze odnotowali słabsze wyniki niż przed rokiem. Okazuje się jednak, że nawet na malejącym rynku można odnosić sukcesy. Kiedy cała kategoria maleje, a konkurenci tracą udziały, jedna z istotnych marek zanotowała w pierwszej połowie roku blisko 90% wzrost w ujęciu ilościowym oraz ponad 50% w ujęciu wartościowym. W efekcie udziały marki wzrosły prawie dwukrotnie, co pokazuje jak przemyślana strategia i konsekwentne działania mogą wpływać na pozycję marki nawet na bardzo trudnym i wymagającym rynku.