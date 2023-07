GLS przejmuje ProntoPacco

Grupa GLS dysponuje obecnie siecią ponad 42 tys. punktów nadań i odbiorów w całej Europie. Tę pozycję wzmocniła dodatkowo ostania decyzja o przejęciu włoskiej firmy ProntoPacco, która ma ponad 6 tys. punktów Parcel Shop w tym kraju.

Klienci Grupy GLS będą mogli jeszcze szybciej i wygodniej odbierać oraz nadawać swoje paczki. Wszystko dzięki wzmocnieniu pozycji firmy po przejęciu ProntoPacco, jednej z największych włoskich sieci PUDO. Obecnie Grupa GLS posiada ponad 42 tys. punktów nadań i odbiorów w całej Europie, z czego ponad 5 tys. znajduje się w polskiej sieci Szybkiej Paczki.

– To przejęcie wzmacnia naszą krajową i międzynarodową pozycję w szybko rozwijających się segmentach B2C i C2C – mówi Klaus Schädle, group area managing director GLS. Jak dodaje, dzięki przejęciu ProntoPacco i oferowanym rozwiązaniom cyfrowym Grupa GLS jeszcze bardziej umocni relacje z obecnymi klientami e-commerce i przyciągnie nowych.

Punkty nadań i odbioru przesyłek odpowiedzią na potrzeby klientów

Grupa GLS rozwija dynamicznie sieć punktów PUDO (punkty nadań i odbioru) we wszystkich krajach, w których jest obecna. W Polsce Szybka Paczka, czyli sieć nadań i odbiorów paczek z logiem GLS, liczy już ponad 5 tys. lokalizacji. Jak wskazuje raport Last Mile Experts, Polska jest jednym z europejskich liderów dostaw OOH (ang. out of home – poza domem) z 30 tys. takich punktów na terenie całego kraju. Wyprzedzają nas tylko Niemcy, Francja, Włochy i Wielka Brytania.

GLS mocno inwestuje w elastyczne formy nadań i odbiorów, które umożliwiają klientom odbiór i nadawanie paczek w dobrze skomunikowanych punktach od rana do wieczora, a także w weekendy. O opcji odbioru paczki z punktu PUDO można zdecydować, gdy przesyłka już jest w drodze.

Na początku roku do sieci Szybkiej Paczki dołączyło blisko 300 stacji paliw Shell. Sieć obejmuje także lokalne sklepy i lokale usługowe, a także znane hipermarkety i marki takie jak Auchan, Carrefour, Lewiatan, ABC, Martes Sport, Smyk, Dealz, Stokrotka, Delikatesy Centrum, Duży Ben czy księgarnie Bonito i saloniki prasowe Kolporter.

– Rozwój sieci Szybkiej Paczki to odpowiedź na potrzeby klientów, którzy chcą jeszcze szybciej i wygodniej odbierać oraz nadawać swoje przesyłki blisko domu lub w drodze do pracy. Cała Grupa GLS intensywnie działa w tym kierunku, zwiększając liczbę punktów nadań i odbioru paczek we wszystkich krajach, w których jesteśmy obecni – mówi Sebastian Mazurowski, manager Parcel Shops GLS Poland.

Ekspansja Grupy GLS

Przejęcie włoskiej firmy ProntoPacco to kolejny krok, dzięki któremu Grupa GLS ugruntowuje swoją pozycję na rynkach europejskich. W tym roku GLS m.in. poszerzył obszar działania i rozwinął ofertę usług w Serbii, kraju będącym obiecującym rynkiem dla branży logistycznej dzięki dynamicznemu rozwojowi rynku e-commerce.

Obecnie Grupa GLS działa w ponad 40 krajach na terenie Europy. Jest także obecna w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Łącznie z jej usług korzysta ponad 250 tys. klientów.