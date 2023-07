Inflacja CPI w USA

Inflacja w USA za czerwiec wyniosła 3,00% r/r oraz 0,20% m/m wobec oczekiwań na poziomach odpowiednio 3,10% i 0,30%. Mamy zatem kolejne pozytywne zaskoczenie. Spada również inflacja bazowa do 4,80% r/r i 0,20% m/m (prognozy 5,00% i 0,30%).

Przypominam, że inflacja producencka spadła już do poziomów 1,10% r/r za maj, a jutro poznamy odczyt czerwcowy. Zapewne czeka nas dalszy spadek PPI. Dla przykładu w Strefie Euro odczyt za maj to -1,50% r/r, a w Chinach za czerwiec to -5,40% r/r.

Każdy kolejny spadek inflacji, a wkrótce pewnie i spadek cen przybliża nas do zakończenia cyklu podwyżek stóp procentowych w USA. Obecny odczyt natomiast wpłynął na wzrost notowań kontraktów na amerykańskie indeksy, osłabienie dolara i spadek rentowności skarbówek.

Jesteśmy właśnie świadkami dynamicznej dezinflacji i końca cyklu podwyżek stóp procentowych.

Szymon Gil, Makler Michael / Ström Dom Maklerski