Google kupuje The Warsaw HUB od Ghelamco

Ghelamco poinformowało o sprzedaży biurowców wraz z pasażem handlowym w kompleksie The Warsaw HUB. Nabywcą jest Google Poland – jeden z głównych najemców budynku.

The Warsaw HUB to wielofunkcyjny kompleks wieżowców, który powstał w najdynamiczniej rozwijającej się części Warszawy, przy rondzie Daszyńskiego. Zrealizowany przez Ghelamco jest jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie budynków w Europie.

Google Poland staje się właścicielem dwóch wież stanowiących część biurową, pasażu handlowego oraz części podziemnej kompleksu. Wartość transakcji zostanie ustalona na dzień zawarcia umowy przyrzeczonej i zgodnie z przewidywaniami wyniesie blisko 583 mln euro.

W transakcji Ghelamco doradzała firma CBRE.

Google Poland jest jednocześnie jednym z głównych najemców kompleksu i zajmuje w nim ponad 20 tys. mkw. powierzchni biurowej. (Więcej na temat inwestycji Google w Polsce w oficjalnym komunikacie firmy).

– Naszym celem jest budowanie przyjaznych środowisku, dostępnych dla wszystkich, wpisujących się w tkankę miejską budynków. Taki jest właśnie The Warsaw HUB. Jesteśmy dumni z tego, że Google zdecydował się na posiadanie w nim swojej siedziby i jednocześnie kupił tę nieruchomość – mówi Jeroen van der Toolen, dyrektor zarządzający na Europę Środkowo-Wschodnią Ghelamco.

– Sprzedaż The Warsaw HUB to największa pojedyncza transakcja biurowa w historii rynku polskiego oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Pokazuje ona siłę polskiego rynku inwestycyjnego. Zespół CBRE jest niezmiernie dumny, że mógł poprowadzić transakcję pomiędzy swoimi najważniejszymi klientami. Ugruntowała ona pozycję Warszawy wśród najważniejszych rynków inwestycyjnych na świecie – dodaje Sean Doyle, szef Capital Markets na Europę Środkowo-Wschodnią w CBRE.

Wśród najemców kompleksu, poza Google, znajdują się m.in. takie firmy, jak: Cushman & Wakefield, Getin Noble Bank, Standard Chartered, GATX, Atradius, Elanco, GrECo czy OmniOffice. W trzeciej wieży kompleksu znajdują się hotele Crowne Plaza i Holiday Inn Express, które pozostają w rękach Ghelamco.

O The Warsaw HUB

The Warsaw HUB to wielokrotnie nagradzany w międzynarodowych konkursach kompleks położony przy rondzie Daszyńskiego w najdynamiczniej rozwijającej się części Warszawy. Składa z trzech budynków: 86-metrowego obiektu hotelowego oraz dwóch 130-metrowych wież biurowych połączonych wspólnym, pięciokondygnacyjnym podium.

Nowoczesna architektura obiektu to dzieło renomowanej pracowni AMC Andrzeja Chołdzyńskiego, projektanta m.in. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Za wnętrza The Warsaw HUB odpowiada z kolei wielokrotnie nagradzany Przemysław „Mac” Stopa wraz z zespołem Massive Design.

W budynkach zastosowano Signal OS – unikalną platformę dla najemców i zarządców, która integruje wszystkie systemy budynkowe, mobilną kontrolę dostępu i zarządzanie parkingami. Najemcy budynku mogą również korzystać z aplikacji mobilnej, będącej integralną częścią Signal OS.

Budynek posiada liczne certyfikaty. International WELL Building Institute™ (IWBI) oficjalnie potwierdziło, że biura, powierzchnie handlowe i hotele kompleksu The Warsaw HUB należą do najbezpieczniejszych na świecie, przyznając im certyfikat WELL Health-Safety Rating. Budynek jest przyjazny środowisku co potwierdza ekologiczny certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. Kompleks posiada także certyfikat „Obiekt bez barier”, potwierdzający pełną dostępność architektoniczną i przyjazność dla wszystkich użytkowników budynków, m.in. dla osób z niepełnosprawnością, rodziców z dziećmi, osób starszych lub z czasową niepełnosprawnością.

Położenie budynku pozwala jego najemcom i klientom korzystać z licznych środków komunikacji, w tym rozbudowanego transportu publicznego (metro, kolej, tramwaje, autobusy) i infrastruktury rowerowej. Najemcy mają do swojej dyspozycji obszerny, niezależny od samochodowego, parking na 420 rowerów, wyposażony w szatnie z szafkami i natryskami.