Gotówka cały czas w użyciu. Prawie 69% Polaków uważa, że jest ona potrzeba

Gotówka w czasach pandemii jest istotnym elementem stabilizacji infrastruktury finansowej państwa. Większość (81%) Polaków deklaruje, że na co dzień nosi ją w swoich portfelach. Co więcej, ponad dwie trzecie z nas uważa, że jest ona potrzebna gospodarce – wynika z badania Tavex zrealizowanego przez firmę SW Research. Przeciwnego zdania jest jedynie 13% ankietowanych. Pozostali nie mają na ten temat wiedzy. Czy na co dzień preferujemy korzystanie z gotówki?

Obrót gotówką w oczach Polaków

Opinie na temat potrzeby obrotu gotówką w gospodarce znajdują swoje potwierdzenie w stosunku Polaków do pomysłu likwidacji gotówki. Ponad połowa badanych uważa, że jest to rozwiązanie niekorzystne (59%), natomiast przeciwnego zdania jest 17% respondentów, według których gospodarka powinna postawić na obrót bezgotówkowy.

Warto pamiętać, że postawa Narodowego Banku Polskiego, jako promotora gotówki, jest bardzo optymistycznym znakiem dla polskiej gospodarki. Pojawienie się NBP w roli promotora gotówki na pewno zrównoważy debatę i trendy rynkowe. Do tej pory były one zdominowane przez organizacje kartowe i finansowane przez nie fundacje, które intensywnie promowały płatności za pomocą kart płatniczych na terenie naszego kraju – wskazuje Aleksander Pawlak, Prezes Zarządu Tavex.

Czym płacimy za zakupy?

Co ciekawe, niemal 80% Polaków preferuje posługiwanie się kartą płatniczą dokonując płatności w sklepie stacjonarnym – wynika z badania firmy Tavex.

Przy wyborze metody płatności, Polacy najczęściej kierują się wygodą i szybką dostępnością środków (71%). W dalszej kolejności wskazują na bezpieczeństwo transakcji i swoich finansów (49%) oraz kontrolę nad swoimi finansami, wybierając rozwiązanie, które pozwala im lepiej zarządzać budżetem (37%).

Z gotówki korzystają wszystkie grupy wiekowe. Najchętniej fizycznymi środkami pieniężnymi posługują się osoby w przedziale 24-30 lat (23%). Respondenci w wieku 35-49 lat (22,5%), powyżej 50 lat (18,5%) oraz do 24 lat (17,2%) również wykorzystują gotówkę do dokonywania płatności.

Gotówka potrzebna od zaraz

Płatności gotówkowe są krytycznym elementem infrastruktury płatniczej kraju. Chronią nie tylko przed cyberzagrożeniami, ale również przed gwałtownymi ruchami np. organizacji kartowych, które mogliśmy ostatnio obserwować na przykładzie podwyżki prowizji o 400% w Wielkiej Brytanii. Gotówka gwarantuje pełną suwerenność, a także ochronę przed coraz powszechniejszymi ujemnymi stopami procentowymi – podkreśla Aleksander Pawlak, Prezes Zarządu Tavex.

Płatności gotówkowe należy również rozpatrywać w kontekście patriotyzmu gospodarczego. Polega on na tym, że koszty płatności gotówkowych przekładają się na przychód w Polsce, podczas gdy płatności elektroniczne (np. kartowe) zasilają zagraniczne budżety głównie Visy i Mastercarda.

Warto zwrócić uwagę, że gotówka również daje poczucie bezpieczeństwa. Zdaniem niemal jednej trzeciej Polaków, płatność gotówką jest zawsze bezpieczna. 46% badanych uważa, że taka forma płatności jest bezpieczna tylko przy małych kwotach, a 15% respondentów nie uznaje płacenia gotówką za bezpieczne, przy czym uważa, że inne metody wiążą się z większym zagrożeniem.