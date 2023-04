Grupa Akomex w 2022 roku dynamicznie zwiększyła przychody, realizując wzrost o 38% rok do roku

Grupa Akomex, czołowy producent opakowań kartonowych w Polsce, wygenerowała w 2022 roku przychody w wysokości 372 mln złotych, co oznacza wzrost o 38 proc. w stosunku do 2021. W minionym roku Spółka największy wzrost sprzedaży wygenerowała w sektorze farmacji. Warto zauważyć, że Grupa Akomex notuje też większą sprzedaż opakowań do krajów Europy Zachodniej i Południowej m.in. Włoch, Francji i Niemiec. Obecnie najważniejsze cele jakie stawia przed sobą Zarząd Akomeksu to zwiększanie udziału firmy w rynku oraz dalsze zwiększanie mocy produkcyjnych, między innymi dzięki kolejnym inwestycjom.

Zanotowany przez Grupę Akomex wzrost przychodów o 38% w skali roku jest efektem kilku czynników. Pierwszym z nich jest przyjęcie nowej struktury firmy, a co za tym idzie wzmocnienie działu sprzedaży całej grupy kapitałowej. Drugim, powiązanym z powyższym i istotnym impulsem wpływającym na wysokie wyniki sprzedaży była szeroka oferta produktów, w tym wprowadzenie na rynek innowacyjnych tacek Nata Box, które są odpowiedzią na rynkową potrzebę redukcji plastiku. Cała grupa kapitałowa zanotowała także większą sprzedaż na eksport. Zagospodarowanie kolejnego segmentu rynku opakowaniowego oraz zwiększenie produkcji przełożyło się na imponujące wyniki.

– Rok 2022 to był okres wielkich zawirowań na rynku. Problemy z dostawami surowców oraz przerwanie łańcuchów dostaw, w końcu zmieniające się z tygodnia na tydzień ceny głównych surowców, zmuszały do weryfikacji zatwierdzonych wcześniej planów działania. Jednak dzięki zmianom w strukturze firmy, szczególnie w dziale sprzedaży, wcześniejszym inwestycjom oraz wzroście eksportu udało nam się wygenerować wzrost sprzedaży. Szczególnie cieszy nas większa popularność naszych produktów w sektorze farmaceutycznym oraz nowe kontrakty w Europie Zachodniej. Zwiększyliśmy sprzedaż opakowań kartonowych do krajów Europy Zachodniej i Południowej m.in. do Włoch, Francji i Niemiec. Obecnie coraz większą liczbę produktów Grupy Akomex można znaleźć na półkach największych europejskich sieci handlowych i aptek. Ten rok także nie będzie stabilny dla branży. Już teraz obserwujemy duże wahania, jeśli chodzi o ceny końcowych produktów, na które musimy błyskawicznie reagować. Jednak nadal chcemy zwiększać udział w rynku, a szczególnie nasz eksport. Mamy nadzieję, że pomogą nam w tym dokonane w ostatnich latach inwestycje, które zwiększyły nasze moce produkcyjne o 0,8 mld sztuk opakowań rocznie – komentuje Grzegorz Łajca, Prezes Grupy Akomex.