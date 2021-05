Grupa CCC wychodzi z pandemii silniejsza, z jeszcze mocniejszym e-commerce i zamyka rok obrotowy 2020/21 zbliżonymi rdr przychodami

Grupa CCC zakończyła rok obrotowy 2020/21 (uwzględniający styczeń’21) przychodami na poziomie 5,6 mld zł. Przedłużającym się lockdownom towarzyszył w minionym roku dynamiczny wzrost e-commerce – aż o 71% rdr. Grupa CCC kontynuowała rozwój modelu omnichannel, optymalizując kanał offline i skalując obecność w segmencie online. Spółka z powodzeniem umacniała swoją pozycję rynkową poprzez wdrażanie nowych technologii, inwestycje w logistykę i uruchomianie kolejnych platform online na nowych rynkach, a także znaczące poszerzanie oferty produktowej – w tym kolekcji wpisujących się w zasady zrównoważonego rozwoju. Grupa CCC opublikowała także czwarty raport niefinansowy, dokonując w nim rewizji działań z obszarów uwzględnionych w strategii zrównoważonego rozwoju, będącego jednym z filarów strategii biznesowej GO.22.

Ubiegły rok upłynął pod znakiem pandemii i związanych z nią wielu wyzwań, zwłaszcza dla branży retail.

– Z całą pewnością możemy powiedzieć, że był to jeden z najbardziej wymagających okresów w historii Grupy CCC. Jednak dzięki zrealizowanym przez nas wcześniej inwestycjom w e-commerce i rozwój technologii, a także błyskawicznej odpowiedzi na zmieniające się warunki zewnętrzne, wyszliśmy z niego jeszcze silniejsi i bardziej zdeterminowani – mówi Dariusz Miłek, Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy CCC. – Nieustanny rozwój pozostaje jednym z naszych priorytetów, dlatego stawiamy na dalszą ekspansję. Świadczy o tym chociażby fakt otwarcia nowego konceptu sklepów off-price, który do końca roku zagości w blisko 60 lokalizacjach w Polsce.

Dzięki elastycznemu podejściu do zarządzania biznesem w nowej rzeczywistości, optymalizacji kosztowej, inwestycjom w e-commerce i logistykę, a także wsłuchiwaniu się w oczekiwania klientów, Grupa CCC zakończyła rok obrotowy 2020/21 (13-miesięczny) przychodami na poziomie 5,6 mld zł, z czego blisko połowa (48%) stanowiła sprzedaż e-commerce. – Biorąc pod uwagę wprowadzenie trzech lockdownów, w większości

w kluczowych dla handlu miesiącach, tj. marcu, kwietniu i listopadzie, jest to dobry wynik. Osiągnęliśmy go m.in. dzięki poświęceniu szczególnej uwagi rozwojowi e-commerce, produktu, a także zaprojektowaniu i wprowadzeniu w życie nowej strategii marketingowej – mówi Marcin Czyczerski, Prezes Zarządu Grupy CCC.

Poza pandemią COVID-19, istotnym czynnikiem wpływającym na wyniki Grupy było zawiązanie istotnych rezerw i odpisów związanych głównie z restrukturyzacją działalności stacjonarnej w regionie Europy Zachodniej. Zarząd zdecydował o rezygnacji z rozwoju sieci sklepów w krajach regionu DACH (Niemcy, Szwajcaria, Austria), aby pełnię uwagi poświęcić ekspansji w kluczowym dla Grupy regionie CEE oraz w segmencie sprzedaży online.

– Podjęte decyzje pozwoliły nam na koncentrację działań Grupy CCC w regionie o największym dla nas potencjale. Wierzymy, że zaprocentują one jeszcze bardziej dynamicznym rozwojem spółki – dodaje Mariusz Gnych, Wiceprezes Zarządu Grupy CCC ds. Korporacyjnych.

W ubiegłym roku priorytetem Grupy CCC było zachowanie płynności i utrzymanie stabilności długoterminowego finansowania. W tym celu Spółka podjęła rozmowy z bankami i obligatariuszami. W pierwszym kwartale 2021 r. Grupa wstępnie potwierdziła wybrane warunki nowego finansowania bankowego. Jest to kolejny etap prac nad refinansowaniem zobowiązań, którego celem jest zapewnienie bezpiecznego, długoterminowego poziomu finansowania, zgodnie z założeniami biznesowymi strategii GO.22.

Niekwestionowany lider w e-commerce

Ostatnie lata były czasem intensywnego rozwoju kanałów internetowych w Grupie CCC. – Pandemia i kolejne zamknięcia gospodarki spowodowały, że klienci błyskawicznie przenieśli swą aktywność zakupową do sieci. W naszej strategii GO.22 przewidzieliśmy taki rozwój wydarzeń, ale zakładaliśmy też, że stanie się to w szerszej perspektywie czasu. Choć koronawirus znacząco przyspieszył zmianę zachowań zakupowych, byliśmy bardzo dobrze przygotowani na migrację konsumentów do sklepów internetowych. Dziś jesteśmy z klientami wszędzie tam, gdzie oni: w offline, online lub obu kanałach jednocześnie. Nie ma wątpliwości, że realizowany przez nas model omnichannel zdaje egzamin, co doskonale odzwierciedla pozycja rynkowa Grupy CCC – Karol Półtorak, Wiceprezes Grupy CCC ds. Strategii i Rozwoju.

Głównym napędem e-commerce pozostaje eobuwie.pl, którego sprzedaż w roku obrotowym 2020/21 wyniosła 2,4 mld zł (+54% rdr), przy marży EBITDA na poziomie 8%. Marka zwiększa także udział na nowych rynkach (głównie w Europie Południowej) oraz rozwija platformę z modą premium – Modivo, która dostępna jest w 13 krajach. Jej udział w przychodach Grupy eobuwie.pl w całym 2020 roku wyniósł już 10%. W 2020 roku Modivo zwiększało przychody w tempie 300% rdr. Pozyskanie na początku kwietnia br. dwóch mniejszościowych akcjonariuszy, z których każdy obejmie 10% pakiet akcji eobuwie.pl, wzmocni spółkę w realizacji głównego celu, jakim jest dalszy szybki rozwój i wzmacnianie pozycji europejskiego lidera e-commerce. – Tempo wzrostu kanałów online w dużym stopniu jest determinowane przez rozwój zaplecza logistycznego. Mając to na uwadze, już w ub.r. uruchomiliśmy nowe centrum dystrybucyjne w Zielonej Górze, a obecnie finalizujemy jego dalszą rozbudowę. Intensywnie pracujemy także nad uruchomieniem magazynu w Bukareszcie. W tym roku również jesteśmy pewni fenomenalnych rezultatów – podsumowuje Marcin Grzymkowski, założyciel oraz Prezes Zarządu eobuwie.pl i Modivo. – Pandemia zmieniła nasze preferencje zakupowe, a nieuchronna digitalizacja objęła również świat mody. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w obszarze fashiontech klienci eobuwie.pl i Modivo nie tylko podnoszą wrażenia, ale także znacząco skracają proces podjęcia decyzji zakupowych. Jestem przekonany, że dalszy rozwój e-commerce jest nieunikniony, a my jesteśmy na to gotowi.

Jednocześnie rośnie znaczenie pozostałych kanałów e-commerce Grupy CCC (CCC.eu, DeeZee, Gino Rossi), które w roku obrotowym 2020/21 odpowiadały już za 17% sprzedaży online, w porównaniu do 6% w tym samym okresie rok wcześniej. Z aplikacji mobilnej CCC korzysta już niemal 5 mln osób. W zeszłym roku Grupa intensywnie pracowała także nad nową odsłoną Klubu CCC, który zadebiutował w marcu br. Z kolei mieszkańcy 36 miast w Polsce, dzięki usłudze CCC Express, mogą cieszyć się zakupionymi butami już w 1,5h po złożeniu zamówienia online. Platforma ccc.eu, która w ubiegłym roku wystartowała na 3 nowych rynkach, była najszybciej rosnącym kanałem Grupy (+753% rdr). W całym roku obrotowym 2020/21 roku otworzono 22 nowe platformy e-commerce na 9 rynkach. Dziś klienci Grupy CCC mogą korzystać łącznie z 82 kanałów online w 18 krajach.

Uwzględniając dynamikę rozwoju Grupy oraz jej ambitne plany, w I kwartale 2021 r. do zarządu powołano trzech nowych Wiceprezesów – Adama Holewę, Igora Matusa oraz Kryspina Derejczyka. Obejmą oni nadzór nad trzema istotnymi obszarami biznesu – w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw, nadzoru właścicielskiego nad spółkami oraz zarządzania finansami.

Grupa CCC publikuje 4. raport niefinansowy

W 2020 r. Grupa CCC konsekwentnie realizowała plany również w zakresie zrównoważonego rozwoju, który jest jednym z filarów strategii biznesowej GO.22. Spółka swoje działania koncentruje wokół 4 kluczowych obszarów, tj. odpowiedzialny produkt, odpowiedzialność względem środowiska naturalnego, odpowiedzialność względem pracowników oraz społeczeństwa.

– Zrównoważony rozwój jest integralną częścią naszej działalności, dlatego jesteśmy przekonani, że nawet pandemia nie zwalnia nas ze środowiskowego i społecznego zaangażowania. Dziś, kiedy po raz czwarty dokonujemy rewizji przyjętych celów ESG, widzimy, jak wiele działań z tego zakresu zrealizowaliśmy. Bardzo nas to cieszy, jednakże nie spoczywamy na laurach. Będziemy w dalszym ciągu sukcesywnie dążyć do tego, aby nasza działalność była prowadzona w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. To nasze zobowiązanie jako lidera branży – mówi Marcin Czyczerski.

W ramach realizacji działań związanych z odpowiedzialnością względem tworzonych produktów, CCC wprowadziła kolekcję obuwia i dodatków „Go for nature”, wyprodukowanych w sposób zrównoważony, przy zastosowaniu ekologicznych materiałów oraz technologii, które optymalizują zużycie wody i energii podczas procesu ich tworzenia. Istotnym elementem działalności spółki w tym zakresie było także skuteczne zarządzanie łańcuchem dostaw. Wdrożony i podpisany już przez 100% dostawców Grupy Kodeks Postępowania Dostawców oraz cykliczne audyty, stanowią gwarancję, że oferowane przez organizację produkty są bezpieczne, wysokiej jakości, wytwarzane, a następnie sprzedawane w sposób odpowiedzialny.

– W Grupie CCC bardzo uważnie wsłuchujemy się w głos naszych klientek i klientów, którzy swoje decyzje konsumenckie podejmują coraz świadomiej. Oczekują oni od nas produktów wytwarzanych w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego i z poszanowaniem praw człowieka, a my na te potrzeby aktywnie odpowiadamy –dodaje Karol Półtorak.

W analizowanym okresie CCC podjęło także wiele działań nakierowanych na optymalne wykorzystanie zasobów i redukcję odpadów. W rezultacie w 2020 r. w sklepach stacjonarnych należących do spółki całkowicie zrezygnowano z plastikowych toreb i wprowadzono papierowe opakowania z recyklingu. Natomiast zamawiane w kanałach e-commerce produkty docierają do klientów w ekologicznych pudełkach. Spółka zakłada, że w 2021 r. 70% opakowań produkcji własnej będzie pochodzić z recyklingu, a w 2022 roku 80% z nich nada się do ponownego przetworzenia. Będąc odpowiedzialną za swoje produkty, firma uruchomiła także akcję zbiórki obuwia pod hasłem „Daj swoim butom drugie życie”. W ramach tej inicjatywy, tylko w ubiegłym roku, zebrano 10 ton zużytego obuwia, które następnie zagospodarowano w bezpieczny sposób.

W roku obrotowym 2020/21 organizacja w dalszym ciągu poszukiwała sposobów na ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji gazów cieplarnianych. W budynkach, w których Grupa CCC prowadzi działalność operacyjną, udoskonalono inteligentne systemy zarządzania, a wprowadzone w ubiegłym roku w sieci salonów rozwiązania, m.in. oświetlenie i ekrany LED, spowodowały redukcję zużycia energii na 1m2 powierzchni handlowej. Firma zobowiązała się, że od 2021 r. 100% zakupionej energii elektrycznej, będzie pochodziło z odnawialnych źródeł, tj. z małych z elektrowni wodnych oraz elektrowni wiatrowych.

Działania podejmowane przez Grupę CCC w zakresie zrównoważonego rozwoju dostrzegane są przez rynek. W 2020 r., czyli wcześniej od pierwotnych założeń, spółka osiągnęła ocenę A w ratingu MSCI. Co więcej, zajęła ona 11 miejsce wśród wszystkich spółek na świecie i 2 miejsce w branży w globalnym, prestiżowym ratingu Refinitiv dotyczącym różnorodności i inkluzji.

Pełny opis działań podjętych przez CCC w ramach zrównoważonego rozwoju w roku obrotowym 2020/21 dostępny jest na stronie – https://corporate.ccc.eu/raporty-csr.