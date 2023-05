Grupa Data4 uruchamia pierwsze centrum danych w Polsce

Data4, wiodący europejski operator oraz inwestor w sektorze centrów danych, otwiera pierwsze centrum danych w Polsce zlokalizowane w Jawczycach k. Warszawy. Docelowo na terenie kampusu powstaną 4 obiekty o łącznej mocy 60 MW, a całkowity koszt inwestycji wyniesie 1 mld złotych. Mając na uwadze wysokie zapotrzebowanie na usługi kolokacyjne w Polsce, Data4 zdecydowało się już na rozpoczęcie budowy drugiego budynku w podwarszawskiej lokalizacji.

Pierwszy polski kampus centrów danych Grupy Data4 znajduje się w Jawczycach pod Warszawą, na działce o powierzchni 4 hektarów. W skład podwarszawskiej inwestycji wejdą 4 obiekty, których całkowity przydział mocy wyniesie 60 MW. Łączna dostępna powierzchnia ośrodka wyniesie 50 tys. m2 brutto, w ramach której do dyspozycji klientów będzie powierzchnia IT licząca 15 tys. m2 netto. Pierwsze centrum danych o mocy 8 MW jest już w fazie rozruchu i zajmuje ponad 2,2 tys. m2 powierzchni netto – czyli „czystej” powierzchni użytkowej z wydzielonymi strefami kolokacyjnymi dla klientów. Kampus zostanie połączony światłowodowymi łączami telekomunikacyjnymi z sieciami dostępnymi w Warszawie, aby zapewnić dostęp do dużej liczby operatorów telekomunikacyjnych oraz pełnej powtarzalności procesów oraz rozwiązań wdrożonych w pozostałych kampusach Data4 na terenie Europy. Całkowity koszt inwestycji w Polsce to ponad 1 mld złotych.

– Otwarcie kampusu w Warszawie pozwala nam realizować ambicje pozostania wiodącym paneuropejskim graczem w sektorze centrów danych. Dostrzegając potrzeby hostingu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Polska była dla Data4 oczywistym rynkiem do dalszego rozwoju. Znaczenie regionu warszawskiego w sektorze centrów danych szybko rośnie i wkrótce może być równie ważne jak Włochy czy Hiszpania — mówi Olivier Micheli, prezes Data4 Group.

Intensywna cyfryzacja wielu dziedzin życia stale podnosi znaczenie centrów danych, które stanowią dziś fundament cyfrowej gospodarki i są częścią infrastruktury krytycznej. Data4 projektuje, buduje i obsługuje obecnie 31 wysoce skomunikowane, bezpieczne i zrównoważone pod względem środowiskowym centra danych, które wspierają rozwój klientów w różnych częściach Europy. Grupa, obecna poza Polską także we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Luksemburgu, a wkrótce także w Niemczech, wciąż posiada znaczne rezerwy gruntów i mocy. Te możliwości zostaną rozszerzone o kolejne centra danych pod Warszawą. Przygotowania do budowy kolejnego z etapów kampusu w Jawczycach już ruszyły.

— Otwarcie pierwszego centrum danych to także okazja, żeby ogłosić rozpoczęcie kolejnego etapu rozwoju Grupy Data4 w Polsce. Przygotowujemy się do budowy drugiego centrum, które wzmocni nasz polski kampus. Liczymy, że dalsza realizacja inwestycji, której łączna wartość przekracza 1 mld złotych, pozwoli na lepsze wypełnienie potrzeb polskiego rynku, a my będziemy mogli dalej wspierać naszych klientów w cyfrowej rewolucji — wyjaśnia Adam Ponichtera, dyrektor polskiego oddziału Data4.

Decyzja Grupy Data4 o dynamicznym rozwoju kampusu w Polsce została podyktowana strategiczną lokalizacją tej inwestycji na mapie Europy. Położenie u zbiegu tras telekomunikacyjnych prowadzących z Czech i Niemiec zapewnia Warszawie doskonałe połączenie zachodniej części Europy z jej środkowo-wschodnią częścią oraz krajami skandynawskimi. Na pierwszą lokalizację w Polsce Data4 wybrało podwarszawskie Jawczyce w gminie Ożarów Mazowiecki, gdzie firma uzyskała najlepsze możliwości inwestycyjne pod względem długoterminowej rozbudowy kampusu.

– Cieszy mnie, że Data4 wybrało Jawczyce i gminę Ożarów Mazowiecki na miejsce swojej pierwszej inwestycji w Polsce, która będzie jedną z największych w naszym regionie. Wierzę, że dzięki tej współpracy nasze miasto będzie w stanie w pełni wykorzystać swój ogromny potencjał – powiedział Paweł Kanclerz, burmistrz Ożarowa Mazowieckiego.

Francuskie inwestycje w Polsce

Od wielu lat francuskie firmy są jednymi z kluczowych i największych inwestorów w Polsce. Data4 jako francuski inwestor i operator centrów danych o europejskim rodowodzie ma już 17 lat i działa na 6 rynkach. Firma łączy działalność w dużej skali z europejskimi wartościami oraz odpowiedzialnym podejściem do biznesu.

— Polska jest uznawana przez francuskie firmy za doskonałe miejsce do długofalowych inwestycji, szczególnie w obszarze nowoczesnych technologii. Data4 to dostrzegło, decydując się na ulokowanie pierwszego kampusu w Europie Środkowo-Wschodniej właśnie w naszym kraju. Tym bardziej cieszy deklaracja o dalszej rozbudowie i rozpoczęciu prac nad kolejnym centrum w ramach inwestycji — mówi Joanna Jaroch–Pszeniczna, dyrektorka generalna Francusko–Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP), której członkiem jest również Data4.

Zrównoważone budownictwo i efektywna technologia w Jawczycach

Realizując zobowiązania w obszarze zrównoważonego rozwoju, Data4 zastosowało w podwarszawskim kampusie szereg technologii, mających na celu zmniejszenie śladu węglowego centrum danych. Wdrażanie rozwiązań sprzyjających dekarbonizacji objęło zarówno etap budowy, jak i będzie widoczne podczas eksploatacji obiektu. Na każdym etapie inwestycji wykorzystywano mieszanki betonowe zoptymalizowane pod kątem obniżenia emisji CO 2 , a w celu zminimalizowania śladu węglowego wynikającego z transportu, surowce pochodziły z możliwie najbliższych lokalizacji lub zostały przetransportowane koleją. Pierwsze centrum danych Data4 w Polsce zostało wyposażone w nowoczesne rozwiązania technologiczne, takie jak system chłodzenia z użyciem gorących korytarzy czy brak podniesionej podłogi. W skład instalacji chłodniczej centrum wchodzą rury z tworzyw sztucznych, które są efektywniejszym i bardziej zrównoważonym rozwiązaniem niż ich stalowe odpowiedniki. Co więcej, zastosowanie takich plastikowych elementów przyśpiesza uruchomienie instalacji, a w podwarszawskiej inwestycji Data4 zostało to zrobione po raz pierwszy w całej grupie. Kluczowymi partnerami zaangażowanymi w proces inwestycji byli BCA Engineering Group, firma odpowiedzialna za commissioning oraz AoDC (Art of Data Center), przedsiębiorstwo realizujące projekt i wykonanie instalacji elektrycznych.

Poza podejmowaniem działań mających na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i optymalizację wydajności energetycznej centrów danych, Data4 dąży do realizacji kompleksowego planu zarządzania wodą. W tym celu firma wykorzystuje najnowsze sprawdzone technologie takie jak free-cooling i free-chilling i nieustannie pracuje nad udoskonaleniem technik nawilżania powietrza, optymalizacji temperatury w centrach danych oraz bada możliwości sztucznej inteligencji, która pomoże jeszcze bardziej zoptymalizować zużycie wody. Wskaźnik efektywności wykorzystania wody w obiekcie w Jawczycach równa się zeru ze względu na zastosowanie do chłodzenia wody krążącej w obiegu zamkniętym. W kwestii efektywności energetycznej Data4 w każdej swojej lokalizacji dąży do wykorzystywania energii pochodzącej bezpośrednio ze źródeł odnawialnych, a klienci firmy w Polsce otrzymają do dyspozycji narzędzie Green Dashboard, dzięki któremu mogą monitorować ślad środowiskowy wynajętej infrastruktury i wyposażenia oraz otrzymują gwarancję pochodzenia używanej energii elektrycznej. Dostęp do narzędzi pozwoli im ocenić wpływ infrastruktury IT na środowisko, a finalnie pomoże w prowadzeniu obowiązkowego raportowania ESG.