W Wielkopolsce otwarto nową biogazownię rolniczą. Inwestorem jest WPIP Green Energy

W Iłówcu Wielkim (województwo wielkopolskie, powiat śremski) otwarto nową biogazownię rolniczą o mocy 499 kW. Do produkcji energii, która finalnie trafia do sieci elektroenergetycznej, wykorzystuje się substraty pochodzące od lokalnych dostawców. Inwestorem jest poznańska spółka WPIP Green Energy.

Biogazownia rolnicza w Iłówcu Wielkim powstała na działce o powierzchni 2,3 ha. Jej moc to 499 kW. Proces powstawania energii polega na wytworzeniu biogazu w procesie fermentacji mezofilnej związków organicznych. Następnie wytworzony biogaz, którego głównym składnikiem jest metan, zostaje spalany w jednostkach kogeneracyjnych produkujących prąd. W ciągu roku do sieci będzie trafiało ok. 4 tys. MWh energii elektrycznej.

– Biogazownie powinny odgrywać w przyszłości istotną rolę dla zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa dostaw energii oraz stać się ważnym elementem transformacji energetycznej, nie tylko w Polsce, ale także całej Europie – mówi Dariusz Stasik, prezes zarządu WPIP, większościowego udziałowca spółki WPIP Green Energy oraz jej prokurent. – Inwestycja w Iłówcu Wielkim to pierwsza z kilku planowanych zielonych inwestycji, która wraz z realizowanymi przez nas instalacjami fotowoltaicznymi, doskonale wpisuje się w strategię WPIP Green Energy, zmierzającą do redukcji emisji gazów cieplarnianych i optymalizacji kosztów pozyskania energii, co jest jednym z priorytetowych celów Unii Europejskiej.

Do produkcji energii wykorzystywana jest obecnie kiszonka z kukurydzy, gnojowica świńska oraz bydlęca.

– Substrat pochodzi od okolicznych dostawców – podkreśla Wojciech Nawrocki, wiceprezes zarządu WPIP Green Energy. – W niedalekiej przyszłości, po uzyskaniu decyzji na przetwarzanie odpadów, będziemy rozszerzali miks substratowy o odpady warzywno-owocowe i inne surowce pochodzące z przemysłu rolno-spożywczego.

Łączny koszt inwestycji wyniósł ponad 13 mln zł netto, z czego 8,9 mln zł pochodzi z dofinansowania ze środków unijnych.

– Pozyskała je spółka METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze (udziałowiec WPIP Green Energy) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji – informuje Wojciech Nawrocki. – Generalnym wykonawcą robót oraz dostawcą technologii jest firma agriKomp Polska.

WPIP Green Energy to spółka zajmująca się inwestycjami z obszaru odnawialnych źródeł energii, która oferuje także wsparcie projektowe i doradcze dla innych podmiotów, służące realizacji projektów energetycznych, dążących do uzyskania samowystarczalności energetycznej firm i gmin.