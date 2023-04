Grupa Elemental Holding ze 100% udziałem w niemieckiej spółce

19 kwietnia br. Grupa Elemental nabyła 32% udziałów w Recat GmbH od Funduszu Ekspansji Zagranicznej FIZAN zarządzanego przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. W efekcie Grupa posiada obecnie 100% udziałów niemieckiej spółki.

Recat jest na rynku niemieckim oraz zachodnio-europejskim wiodącym przedsiębiorstwem specjalizującym się w recyklingu zużytych katalizatorów samochodowych i przemysłowych. Kluczowym elementem działalności spółki jest zaawansowany technologicznie zakład recyklingu zdolny przetwarzać do 200 ton surowca miesięcznie, a także profesjonalne laboratorium chemiczne.

– Jest to kolejny krok w procesie integracji naszej Grupy. Pozwoli na lepsze wykorzystanie synergii i da możliwość bardziej efektywnego wdrażania procesów optymalizacyjnych w ramach Grupy Elemental Holding, co wzmocni naszą pozycję na rynku – mówi Krzysztof Spyra, COO PGM and M&A Elemental Holding.

Transakcja jest konsekwencją umowy inwestycyjnej zawartej między PFR TFI a Elemental Holding w 2019 r.

– Fundusz Ekspansji Zagranicznej jest partnerem Elemental Holding w inwestycjach na rynkach europejskich i amerykańskim. Łącznie zainwestował w 5 projektów. Fundusz na współpracę patrzy długofalowo i wspiera ambitne polskie firmy na kolejnych etapach rozwoju międzynarodowego biznesu. Sprzedaż udziałów spółki Recat to ostatni etap procesu inwestycyjnego realizowanego wspólnie na rynku niemieckim – mówi Wojciech Jabłoński, menadżer zarządzający inwestycjami, Fundusz Ekspansji Zagranicznej, PFR TFI.