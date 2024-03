PFR Ventures zainwestował 10 mln EUR w polski fundusz VC Radix Ventures, dołączając do Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EIF) w ramach tzw. first close. To szósta inwestycja w ramach programu PFR Green Hub FoF. Radix Ventures będzie inwestować w spółki z obszaru deep tech wspierające zieloną transformację z Polski oraz innych krajów regionu CEE.

Radix Ventures to fundusz założony przez grupę doświadczonych przedsiębiorców technologicznych i inwestorów, z Pawłem Bochniarzem, Wojciechem Ratymirskim oraz Michałem Urbanowskim na czele. Wcześniej zarządzali Valuetech Seed, funduszem, który wspierał spółki deep tech na wczesnym etapie rozwoju. W gronie ich inwestycji znajdowały się m.in. notowana na NewConnect Noctiluca oraz przejęta w 2022 roku przez Photon Energy Group spółka Lerta Energy.

PFR Ventures inwestuje 10 mln EUR w Radix Ventures w ramach tzw. first close, dołączając do Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, którego udział wynosi 25 mln EUR. Radix Ventures będzie inwestować przede wszystkim na polskim rynku, ale fundusz planuje też współpracę z tzw. venture partners w Rumunii, Ukrainie i Węgrzech. Docelowa kapitalizacja funduszu to 60 mln EUR, z przeznaczeniem na 16-20 inwestycji z pierwszymi ticketami

o wartości 1,5-3 mln EUR.

– Radix Ventures dołącza do naszego zróżnicowanego portfela zielonych funduszy inwestycyjnych z Polski i Europy. Partnerzy funduszu mają już doświadczenie w identyfikowaniu i wspieraniu innowacyjnych spółek deep tech o dużym potencjale, które tworzą rozwiązania dla przemysłu. Wierzymy, że ich znajomość branży i doświadczenie we wspieraniu startupów od zalążka po rozwój pomoże w przyspieszeniu rozwoju zielonych innowacji w Polsce – mówi Małgorzata Walczak, dyrektorka inwestycyjna PFR Ventures.

– Inwestycja i zaufanie zespołu PFR Green Hub mają dla nas bardzo duże znaczenie. PFR Green Hub jako pierwszy tego typu fundusz funduszy w Unii Europejskiej, stawiający na inwestycje w zielone technologie, doskonale wpisał się w naszą strategię. Obok Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, będzie on prawdopodobnie drugim największym inwestorem w Radix Ventures. Współpraca z PFR Green Hub pozwoli nam zaoferować wsparcie inwestycyjne dla najbardziej zaawansowanych technologicznie startupów z Polski na etapie późno zalążkowym (ang. late seed), gdzie dostęp do finansowania był dla nich jak dotąd ograniczony – dodaje Paweł Bochniarz, Partner Zarządzający Radix Ventures.

Inwestycja w Radix Ventures odbywa się w ramach PFR GreenHub FoF, pierwszego tego typu zielonego funduszu funduszy w Unii Europejskiej, powstałego w maju 2021 roku. Celem programu jest wspieranie zespołów venture capital i growth equity zainteresowanych finansowaniem innowacyjnych projektów greentech.

Radix Ventures to piąta inwestycja w polski zespół venture capital, którą PFR Ventures ogłasza w 2024 roku. Wszystkie z nich zostały dokonane przy użyciu środków z Polskiego Funduszu Rozwoju, a negocjacje z zespołami zarządzającymi prowadzone były na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. W najbliższych miesiącach uruchomione zostaną też kolejne nabory do programów zasilonych środkami unijnym (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki). Korzystając z tych pieniędzy, PFR Ventures planuje dokonać około 40 inwestycji w fundusze VC.