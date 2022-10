Grupa Euvic przedstawia zaktualizowaną strategię i podsumowuje H1 2022 r.

Wzrost przez akwizycje, ekspansja zagraniczna i dalsza konsolidacja rynku IT to główne założenia nowej strategii ‘Euvic 2030’, która dzięki wzmocnieniu głównych filarów działalności zakłada osiągnięcie przychodów na poziomie 4 mld zł w perspektywie nie dłuższej niż 8 kolejnych lat. Spółka przeprowadza wcześniej zapowiadaną konsolidację usług IT wokół notowanej na NewConnect spółki eo Networks. Trwają także przygotowania do debiutu giełdowego.

Grupa Euvic to jedna z największych technologicznych grup kapitałowych na polskim rynku. Firma rozwija się w segmentach Software Development, Body/Team Leasing, Infrastruktura IT, Commerce Transformation, Innowacje i Performance. Jej główną przewagą rynkową jest działanie w modelu 360°, gwarantującym klientom dostęp do kompetencji i usług w każdym obszarze IT, wspierającym cyfrową transformację biznesu. Od 2020 r. Euvic realizuje założenia strategii Integrator 2.0, konsekwentnie rozszerzając zakres i kompleksowość świadczonych usług.

W 2021 r. sumaryczne przychody Grupy Euvic wyniosły 1,06 mld zł. Prognoza na ten rok zakłada blisko 20 proc. wzrost, do kwoty 1,27 mln zł. W pierwszej połowie br. Grupa wypracowała sumaryczny przychód w wysokości 590,7 tys. zł. Za 84 proc. tego wyniku odpowiada 12 największych spółek Grupy. Zgodnie z założeniami nowej strategii rozwoju, przychód Grupy ma wynieść 4 mld zł. w roku 2030.

Międzynarodowy rozwój i akwizycje

W ramach korekty strategii związanej z kryzysem Euvic skupia działania na zwiększeniu potencjału handlowego na rynkach zagranicznych i stworzeniu sieci centrów usługowo-kompetencyjnych w kilku rejonach świata. Planowany jest rozwój ośrodków biznesowych w USA, UK, DACH a także w Ukrainie czy Izraelu. W ramach tych działań powstały dwa nowe, międzynarodowe oddziały: w Finlandii (Euvic Suomi) oraz w Dubaju (Euvic UAE). Jako wsparcie w rozwoju działalności międzynarodowej do zarządu Euvic dołączył Ola Hesselroth, obejmując stanowisko wiceprezesa. W portfolio klientów Euvic UAE znajduje się m.in. czołowy operator telekomunikacyjny w kraju.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Euvic stawia na dynamiczny wzrost przez akwizycje. Do końca bieżącego roku planuje sfinalizować 8-10 transakcji. W wyniku jednej z nich do Grupy dołączył ukraiński Exoft.

Exoft to, zatrudniający ponad 80 programistów, software house z siedzibą główną we Lwowie. Posiada klientów w USA, Skandynawii oraz w Nowej Zelandii. Doświadczenie Exoft obejmuje w znacznej części zlecenia zagraniczne z wielu branż, głównie logistycznej i medycznej, co jest spójne z kierunkiem rozwoju biznesowego Euvic.

Naszą ambicją jest, aby utrzymać proces przeprowadzanych akwizycji na poziomie ok. 10 operacji rocznie. Jest szansa, że do końca tego roku uda się nam się zrealizować ten cel. Wciąż trwają rozmowy dotyczące kolejnych transakcji. Zamierzamy skupić się na Polsce, ale jesteśmy też aktywni w Ukrainie. Decyzja o takim kierunku wynika z tempa rozwoju i poziomu branży IT, który w tym rejonie jest równie wysoki, co w Polsce, zaś w związku z napaścią Rosji wyceny spółek znacznie spadły. Już teraz zatrudniamy około 5 tys. osób, wśród których dużą cześć stanowią programiści. Daje nam to ogromną przewagę na rynku – mówi Wojciech Wolny, prezes i założyciel Euvic.

Strategia rozwoju Euvic to także dalsza profesjonalizacja działań, którą spółka realizuje poprzez angażowanie wysoko wykwalifikowanej kadry zarządzającej oraz współpracę z doświadczonymi inwestorami.

Rozwój eoNetworks w strukturach Grupy Euvic

W kwietniu 2021 r. do Grupy Euvic dołączyła spółka eo Networks, wokół której obecnie konsolidowane są usługi i kompetencje z obszaru infrastruktury IT. W tym roku do jej struktur włączony został zespół serwisowy Euvic IT. Zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego roku, Spółka rozwija dział wytwarzania programowania, a programiści eo Networks działają jako jeden z managed teamów przy realizacji nowych projektów, m.in. dla branży retail.

Od momentu dołączenia eo Networks do Grupy nabraliśmy pewności siebie i działamy znacznie odważniej. Po ubiegłorocznym zaangażowaniu kapitałowym w Tekker, podjęliśmy rozmowy i negocjacje z kolejnymi startupami. Podpisaliśmy także list intencyjny z Hand2Band i jesteśmy na etapie finalizacji umowy inwestycyjnej. To krok, który pozwoli nam na podwojenie liczebności naszego zespołu programistycznego i rozwój usług związanych m.in. z budową i utrzymaniem systemów transakcyjnych oraz innych rozwiązań wspierających e-commerce. Liczymy na to, że w najbliższych dniach poinformujemy o kolejnej inwestycji, tym razem z obszaru IT. – mówi Błażej Piech, prezes zarządu eo Networks S.A.

Spółka wzmacnia także działania komunikacyjne i wizerunkowe. W minionych miesiącach przeszła rebranding i zmieniła siedzibę software house’u.

Plan na parkiet

W związku z planami debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Euvic zakończył zmianę tożsamości prawnej na spółkę akcyjną i czeka na stosowny wpis w KRS.