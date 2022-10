Bloober Team tworzy remake SILENT HILL 2

KONAMI, jeden z najważniejszych producentów i wydawców gier na świecie, podczas transmisji na żywo ogłosił powstanie remake’u kultowego SILENT HILL 2, którego producentem będzie polska spółka Bloober Team. Gra będzie wydana na PlayStation 5 oraz PC.

– Praca z KONAMI to dla nas niesamowite wyróżnienie, zwłaszcza, że chodzi o

SILENT HILL 2 – przez wielu uważaną za najważniejszą grę w historii. To ona była dla mnie osobiście motywacją do rozpoczęcia pracy w tej branży. Pomimo upływu ponad 20 lat od premiery, do dziś w wielu kwestiach jest wyznacznikiem tego, jak powinna wyglądać imersyjna rozgrywka. Fakt, że pracujemy z tym tytułem pokazuje nasze aspiracje – zbudowania pozycji Bloober Team jako lidera gatunku horror – komentuje Piotr Babieno, prezes Bloober Team.

SILENT HILL 2 to psychologiczny horror z 2001 roku, którego twórcą jest KONAMI. To właśnie ta część, pomimo wielu kolejnych odsłon serii, uznawana jest za najlepszą grę horror w historii. Jej głównym bohaterem jest James Sunderland, który nieoczekiwanie otrzymuje list od zmarłej żony, proszącej go o spotkanie w tytułowym miasteczku. Chcąc poznać prawdę udaje się do SILENT HILL.

– Przed nami największy projekt w historii Bloober Team. To kultowa produkcja, o której remake’u fani dyskutują od wielu lat. Z ogromnym szacunkiem podchodzimy do oryginalnej wersji – chcemy zachować jej klimat, historię, a przede wszystkim odtworzyć romantyczną wizję tego, jak większość graczy ją pamięta, ale w sposób atrakcyjny dla współczesnych odbiorców – kontynuuje Babieno.

W zachowaniu oryginalnego klimatu ze studiem współpracuje Akira Yamaoka, muzyk i kompozytor, który stworzył ścieżkę dźwiękową do klasycznych odsłon serii SILENT HILL. Współpracował on już wcześniej z Bloober Team, gdy razem z Arkadiuszem Reikowskim skomponował muzykę do The Medium. Fani gier mogli usłyszeć o nim również przy okazji tegorocznej premiery Netflixowego Cyberpunk: Edgerunners. W produkcji bierze udział również Masahiro Ito, autor konceptów, który brał udział w tworzeniu oryginalnej serii SILENT HILL.

Wczoraj w nocy naszego czasu KONAMI zorganizowało specjalną transmisję, na której japońska firma poinformowała również o trzech nowych grach w tym samym uniwersum: SILENT HILLl Townfall, Ascension i f. Przy zapowiedzi SILENT HILL 2 od Bloober Team po raz pierwszy pokazano zwiastun nadchodzącej gry.