Grupa InPost dostarczyła w 2022 roku 744,9 mln przesyłek – o 44% więcej r/r

Grupa InPost dostarczyła w 2022 roku 744,9 mln przesyłek, o 44% więcej niż rok wcześniej. W Polsce wolumen przesyłek wyniósł 508,4 mln paczek (+20% r/r). Na rynkach międzynarodowych wolumen wyniósł 236,5 mln sztuk (+153% r/r), w tym Mondial Relay dostarczył 213,1 mln przesyłek (+151% r/r)[1].

Kluczowe informacje:

W IV kwartale Grupa dostarczyła 222 mln przesyłek co przełożyło się na 23% wzrost, w tym w Polsce 149,4 mln (+18% r/r), a na rynkach międzynarodowych 72,6 mln (+35% r/r)

Na koniec 2022 roku InPost miał 27 939 urządzeń Paczkomat®, w tym w Polsce 19 306 (+17% r/r), a na rynkach międzynarodowych 8 633 sztuk (+ 120% r/r)

Liczba skrytek na koniec ubiegłego roku wyniosła 2,9 mln sztuk w Polsce (+21% r/r) i 651 tys. (+196% r/r) na rynkach zagranicznych

Na koniec 2022 roku Grupa InPost miała 26 099 punktów nadań i odbioru (PUDO) w tym 3 660 w Polsce oraz 22 439 na pozostałych rynkach

Rafał Brzoska, założyciel i prezes zarządu InPost:

To był kolejny dobry rok dla Grupy InPost. Zanotowaliśmy rekordowe wolumeny zarówno w Polsce, jak i na rynkach międzynarodowych. Udało się to osiągnąć pomimo trudnych warunków makroekonomicznych będących wyzwaniem dla całego sektora e-commerce. Wyjątkowa jakość oferowanych przez InPost usług spowodowała, że był to kolejny rok wzrostu udziału na podstawowym, polskim rynku. W okresie przedświątecznym w Polsce jako jedyna firma na rynku logistycznym, po raz kolejny zagwarantowaliśmy dostawy do ostatnich dni przed świętami. Pomimo rekordowych wolumenów, na poziomie nawet 5 mln paczek dziennie, nasz wskaźnik NPS (Net Promoter Score – wskaźnik lojalności klientów) wzrósł z 75% do poziomu 81% w badaniu w grudniu 2022. Te wyniki potwierdzają, że sieć urządzeń Paczkomat® InPost to najwygodniejsza, najbardziej elastyczna i najbardziej prokonsumencka forma dostaw dla e-commerce. Jak pokazują wolumeny za IV kwartał nasz model biznesowy z sukcesem wdrażamy na nowych rynkach.

Warto podkreślić, że francuski Mondial Relay, operujący na drugim najważniejszym dla Grupy rynku, zanotował rekordowy, przekraczający wcześniejsze założenia, wzrost. Rosnący we Francji popyt na nasze usługi ugruntowuje nasze przekonanie o słuszności założeń co do skali i tempa planowanego procesu inwestycyjnego w tym kraju zarówno w sieć logistyczną jak i rozbudowę sieci maszyn Paczkomat®.

Także rynek brytyjski przyniósł pozytywne zaskoczenie. Zapotrzebowanie na usługi Grupy wzrosło do takiego poziomu, że zdecydowaliśmy się na czasowe ograniczenie ich dostępności z powodu obaw o przepustowość u naszego partnera logistycznego. Motywuje to nas do rozbudowy logistyki na rynku brytyjskim, tak aby w pełni odpowiadała oczekiwaniom naszych klientów. Wyniki za 2022 rok oraz rosnący popyt konsumentów na usługi Grupy InPost, zarówno we Francji, gdzie dostawy przez Paczkomat® InPost stanowią już 7% całkowitego wolumenu jak i w Wielkiej Brytanii, gdzie rosną oczekiwania dotyczące zwiększenia dostępności, pozwalają z optymizmem patrzyć na właśnie rozpoczęty 2023 rok, zwłaszcza jeżeli chodzi o rynki międzynarodowe.

[1] Wzrost wolumenów Mondial Relay liczony na podstawie danych z 2021 r. zaraportowanych przez Grupę InPost. Wyniki Mondial Relay są konsolidowane od 1 lipca 2021 r.