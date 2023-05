Grupa Kapitałowa Kool2Play wygenerowała 1,2 mln zysku w Q1 2023

Grupa kapitałowa Kool2Play w pierwszym kwartale 2022 roku wygenerowała skonsolidowany zysk w wysokości 1,2 mln złotych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów i usług wyniosły natomiast 1,5 mln złotych. Obecnie priorytetem grupy są prace nad drugim tytułem studia Kool2Play o kodowej nazwie Project X: Friendship. Spółka inwestuje również intensywnie w rozwój technologii AI i GPT, która w przyszłości obniży koszty produkcji gier oraz zwiększy konkurencyjność grupy kapitałowej za sprawą możliwości uatrakcyjnienia rozgrywki.

– Mimo niezadowalającej sprzedaży Uraguna, wyniki finansowe GK utrzymują się na stabilnej pozycji. Zysk wygenerowany w pierwszym kwartale 2022 r. powstał przede wszystkim w wyniku rozliczenia dotacji – komentuje Marcin Marzęcki, prezes GK Kool2Play. – Obecnie koncentrujemy się na naszej drugiej grze – Project X: Friendship, która budzi zainteresowanie wydawców. Dostaliśmy od nich dużo cennego feedbacku, który aktualnie wdrażamy do produkcji i prowadzimy z nimi dalsze rozmowy. Friendship tworzymy zupełnie inaczej niż Uraguna. Zanim wybraliśmy gatunek, gruntowanie przeanalizowaliśmy rynek pod kątem tego co jest modne albo trendujące. Zdecydowaliśmy się na co-op party game z elementami roguelite. Produkcja ta od początku projektowana jako rozrywka multiplayer dla szerokiego grona fanów Among us, Fall Guys czy Loot River. Gra jest w zaawansowanej fazie produkcji, jesteśmy ja w stanie wydać jeszcze w tym roku, ale ostateczne decyzje zapadną po zamknięciu rozmów z wydawcami.

Równocześnie Kool2Play prowadzi prace koncepcyjne do trzeciego tytułu, przy dewelopmencie którego wykorzystuje wiele elementów powstałych podczas tworzenia Uraguna.

Mniej znany jednak niezwykle ciekawy jest fakt, że Kool2Play od ponad dwóch lat za pomocą środków własnych i dotacji inwestuje w rozwój sztucznej inteligencji. Głównym celem rozwoju technologii jest obniżenie kosztów produkcji oraz uatrakcyjnienie gier poprzez odejście od skryptowanych zachowań otoczenia i przeciwników. W ubiegłym roku firma zakończyła projekt badawczy rozwoju AI, który dotyczył zmian w środowisku leveli napędzanych sztuczną inteligencją. Wynik prac zostanie wykorzystany w najbliższych grach Kool2Play. Spółka pracuje obecnie nad programem do testowania gier opartym na AI. W planach są też działania nad rozwojem silnika do prototypowania gier napędzanego czatem GPT.

– To, że AI i GPT jest przyszłością, nie ulega wątpliwości. Rozwiązania, które ta technologia przynosi znajdują również szerokie zastosowanie w produkcji gier wideo. Już za kilka lat sztuczna inteligencja w mniejszym lub większym stopniu będzie sterowała nie tylko przeciwnikami w grach, ale też zachowaniem środowiska leveli. Będzie się zajmowała również testowaniem, prototypowaniem czy wykonywaniem innych stosunkowo prostych, ale czasochłonnych, a więc i kosztownych zadań. Widzimy te zależności, dlatego inwestujemy dużo w innowacje i jesteśmy zdania, że z czasem będzie to olbrzymim atutem naszej GK. – ocenia prezes.