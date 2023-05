ID Logistics po I kwartale 2023 – wzrost o 18,3%

Rynki międzynarodowe (68% przychodów): kontynuacja dobrej dynamiki, wzrost o 30,9% (o 10,1% w ujęciu like-for-like) do 430,4 mln euro,

Francja (32% przychodów): nieznaczny spadek sprzedaży o 2,1% do 200 mln euro

Finalizacja przejęcia firmy Spedimex

ID Logistics podsumowuje przychody za I kwartał 2023 r.

Eric Hémar, przewodniczący i dyrektor generalny ID Logistics, skomentował: „Pierwszy kwartał 2023 roku upłynął pod znakiem kontynuacji dynamicznej ekspansji. Grupa odnotowała znaczący wzrost przychodów na rynkach międzynarodowych, co łączy się ze wzmocnieniem naszych operacji w Polsce przez przejęcie Spedimexu – wiodącego gracza logistyki kontraktowej, specjalizującego się w obsłudze branży modowej i e-commerce. Oczekuje się, że transakcja zostanie sfinalizowana do końca pierwszej połowy 2023 roku”.

Dobra dynamika wzrostu w I kwartale: +18,3% (+5,4% like-for-like)

W I kwartale 2023 r. ID Logistics odnotował dobry wzrost przychodów, osiągając poziom 630,4 mln euro, co przekłada się na wzrost o 18,3% (+5,4% w porównaniu do I kwartału 2022 r., kiedy firma zanotowała silny wzrost o 15,1% w porównaniu do poprzedniego roku).

Na rynkach międzynarodowych ID Logistics odnotował dobry wzrost przychodów, które wyniosły 430,4 mln euro (+30,9%). Wynik uwzględnia przychody Kane Logistics, spółki nabytej w Stanach Zjednoczonych, skonsolidowanej od 1 kwietnia 2022 r. Po skorygowaniu o ten efekt i po uwzględnieniu niekorzystnego wpływu kursów walut w ostatnim kwartale, wzrost wyniósł 10,1% w porównaniu do I kwartału 2022 r., w którym także odnotowano znaczący wzrost o 20,3%.

We Francji, rynku macierzystym Grupy, przychody spadły o 2,1% do 200 mln euro, wobec wysokiego poziomu osiągniętego w I kwartale ub.r. (+7,9%) oraz kontekstu społecznego, związanego z reformą emerytalną.

W pierwszym kwartale 2023 r. Grupa ID Logistics rozpoczęła pięć nowych operacji.

Nowe kontrakty

W I kwartale ID Logistics zdobył kolejne, nowe kontrakty, odpowiadając na liczne zaproszenia do udziału w przetargach. Prognozy przygotowywane przez obecnych i potencjalnych klientów uwzględniały już wpływ nowego otoczenia ekonomicznego. W tym czasie Grupa wygrała lub rozpoczęła realizację takich kontraktów jak:

W Rumunii ID Logistics podpisał umowę z nowym klientem, Selgros Cash & Carry Romania, spółką zależną Transgourmet Holding AG. Usługi logistyczne obejmują operacje składowania w magazynie chłodniczym o powierzchni 8 500 m² i transport do sklepów.

W Niemczech ID Logistics w rekordowym czasie 8 tygodni uruchomił operację dla nowego klienta – Enpal, szybko rozwijającej się firmy z sektora energetyki słonecznej, z siedzibą główną w Berlinie. W nowej lokalizacji w Philippsburgu na południu kraju, o powierzchni magazynowej 35 000 m² zatrudniono 70 osób.

W Stanach Zjednoczonych ID Logistics rozszerza zasięg geograficzny o Wisconsin. Grupa uruchomiła magazyn o powierzchni 28 000 m² w okolicy Kenosha, położony strategicznie 100 km od Chicago. Tu ID Logistics zarządza operacjami logistycznymi wiodącej firmy z branży naczyń stołowych, z zasięgiem na cały kraj.

We Francji ID Logistics rozpoczyna nową działalność dla KSGB, lidera branży obuwniczej, znanego szczególnie z takich marek jak Palladium czy K-Swiss. Operacje obejmą zarówno działalność B2B, e-commerce, jak i zarządzanie zwrotami dla wszystkich kanałów dystrybucji na poziomie europejskim.

Przejęcie Spedimexu w Polsce

ID Logistics ogłosił 22 marca podpisanie umowy przejęcia 100% udziałów grupy Spedimex, wiodącego gracza rynku logistyki kontraktowej w Polsce, specjalisty w obsłudze branży modowej i e-commerce, dla znanych międzynarodowych i polskich marek, oraz kosmetycznej.

Oprócz usług logistyki kontraktowej, Spedimex posiada silną sieć dystrybucji i transportową, a także świadczy usługi logistyczne o wartości dodanej i przygotowania do sprzedaży detalicznej. Spedimex opracował model oparty na aktywach, a jego 15 lokalizacji w całym kraju ma łącznie powierzchnię magazynową 230 000 m². Spółka zaimplementowała najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu automatyzacji i nowoczesnych technologii, umożliwiających obsługę dużych i złożonych przepływów, takich jak e-commerce i zwroty ze sklepów z ponad 15 krajów europejskich.

Transakcja jest obecnie zatwierdzana przez odpowiednie krajowe organy antymonopolowe. Sprzedaż Spedimexu (109 mln euro w 2022 r.) nie jest jeszcze skonsolidowana w ramach działalności ID Logistics. Przejęcie ma zostać sfinalizowane do czerwca 2023 r.

Perspektywy rozwoju biznesu

Po I kwartale ID Logistics jest dobrze przygotowany do kontynuacji rentownego rozwoju, szczególnie w oparciu o czynniki wzrostu w Europie (zwłaszcza w Polsce i Włoszech) oraz USA. Grupa uważnie śledzi zmiany w sytuacji makroekonomiczną i zwraca uwagę na potrzeby wspierania swoich klientów.

Sylwia Dunn, Business Development Director, ID Logistics Polska, mówi: „Dynamiczny rozwój ID Logistics w Polsce, związany także z przejęciem Spedimexu, pozwala nam na nieustanne poszerzanie naszego portfolio sprzedażowego i oferty usług dedykowanej logistyki kontraktowej, szczególnie w sektorze fashion i pokrewnych”.