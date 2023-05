Bloober Team publikuje raport za pierwszy kwartał 2023 r.

Bloober Team rekordowo rozpoczyna 2023 rok. Grupa Kapitałowa Bloober Team wypracowała 27,41 mln złotych przychodu netto ze sprzedaży i 6,90 mln zysku netto. W nowy rok spółka weszła z zaktualizowaną strategią na lata 2023-2027 oraz nową siedzibą w Krakowie. Ponadto studio przygotowuje się do premiery Layers of Fear już 15 czerwca oraz przejścia na główny parkiet GPW. To dopiero pierwsze kroki spółki w celu realizacji planu strategicznego – osiągnięcia pozycji lidera gatunku horror.

Wykazywany wciąż wysoki poziom przychodów związany jest przede wszystkim z realizacją umów z globalnymi wydawcami oraz utrzymywaniem się wysokiego poziomu sprzedaży poszczególnych gier – komentuje Piotr Babieno, prezes Bloober Team. – Na początku tego roku zmieniliśmy główną siedzibą naszej spółki, a w najbliższych planach mamy otwarcie nowych biur w Warszawie oraz Los Angeles. Jako firma chcemy jeszcze w tym roku przenieść nasze akcje na główny parkiet GPW. Przejście jest techniczne, bez emisji, dlatego też liczę, że będzie to szybki i sprawny proces. To nie tylko ugruntowanie naszej pozycji, ale przede wszystkim zabezpieczenie celu, którym jest pozostanie niezależnym developerem.

Ostatnio Piotr Babieno został nagrodzony przez magazyn CEO Today prestiżową nagrodą „CEO Today Global Awards”. Jest to coroczna inicjatywa, której zadaniem jest wyróżnienie najbardziej szanowanych liderów i partnerów biznesowych. To już druga statuetka polskiego prezesa

– rok temu został wybrany najlepszym prezesem w Polsce. W tym roku został liderem na świecie.

Obecnie firma skupia się nad dwiema dużymi produkcjami – SILENT HILL 2 wraz z Konami oraz projektem o kodowej nazwie “C” – grze na własnym IP we współpracy z Private Division (Take-Two Interactive). Dodatkowo, we współpracy z Anshar Studios Bloober Team pracuje nad Layers of Fear, którego premiera już 15 czerwca tego roku.

Tegoroczna premiera Layers of Fear to zamknięcie dla nas etapu Bloober 2.0., a przy okazji realizacja strategii o współpracy z partnerami, którzy wnoszą wartość dodaną do firmy. Liczymy, że graczom spodoba się efekt naszych działań. Dla nas zaś to oficjalne zakończenie pewnego okresu w spółce i wejście w nowy, którym początkiem będzie SILENT HILL 2. Wierzę, że stawiamy milowy krok w kierunku naszego strategicznego celu – komentuje Piotr Babieno.