Grupa LUX MED przejmuje Smart Smile – klinikę stomatologiczną z Gdańska, oferującą m.in. nowoczesne leczenie ortodontyczne. Umowa sprzedaży została podpisana 12.06.2024 w Warszawie. To kolejna inwestycja lidera prywatnych usług medycznych w obszarze stomatologii na przestrzeni ostatnich tygodni.

Gdański Smart Smile zapewnia kompleksową opiekę doświadczonych stomatologów – od stomatologii zachowawczej, przez protetykę i implantologię oraz leczenie ortodontyczne. Specjaliści ortodonci z kliniki leczą wady zgryzu u dzieci i dorosłych, w tym za pomocą aparatów ortodontycznych przygotowują do leczenia protetycznego, ale także do implantologicznego czy periodontologicznego pacjentów nawet po 60. roku życia. Klinika oferuje m.in. zdjęcia RTG wewnątrzustne, pantomograficzne oraz cefalometryczne a także zabiegi wybielania zębów, skalingu, piaskowania czy fluoryzacji.

Cieszę się, że sieć placówek stomatologicznych Grupy LUX MED rozwija się, zgodnie z przyjętą przez nas strategią. Zakup kliniki Smart Smile z Trójmiasta jest dla nas kolejnym, ważnym krokiem, wzmacniającym pozycję LUX MED w tym regionie Polski. Zakres usług świadczonych w klinice doskonale wpisuje się w model, w którym działamy. Jestem przekonana, że doświadczeni specjaliści, którzy dołączają do naszej Grupy, zadbają o zdrowie uśmiechy pacjentów, wykorzystując nowoczesne i skuteczne metody leczenia. – Anna Rulkiewicz, Prezeska Grupy LUX MED

Smart Smile powstał w 2016 r. i obecnie posiada cztery unity stomatologiczne oraz gabinet RTG. Jego zespół tworzy 10 lekarzy m.in. stomatolog dziecięcy, ortodonta dla dzieci i dorosłych oraz chirurg stomatolog, a także 12-osobowy personel medyczny (higienistek i asystentek). Dotychczasowy właściciel Smart Smile, dr n. med. lek. dent. Marta Kuropatnicka, pozostaje w spółce i będzie odpowiadać za dalszy rozwój ortodoncji.

To kolejna inwestycja Grupy LUX MED w stomatologię. Niedawno firma otworzyła centrum stomatologiczne w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39B. Placówka odpowiada na specjalne potrzeby pacjentów – są w niej m.in. fotele dentystyczne przystosowane do wykonywania zabiegów u osób z problemem otyłości (o udźwigu do 250 kg), a także unit z platformą dla wózków inwalidzkich.