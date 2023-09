Grupa ORLEN przejmie producenta rurociągów przemysłowych – ENERGOP

ORLEN Projekt podpisał z Agencją Rozwoju Przemysłu umowę warunkową zakupu 74,11 procent udziałów spółki ENERGOP z siedzibą w Sochaczewie. ENERGOP to doświadczony producent rurociągów przemysłowych, jego specjalizacją są instalacje dla sektora rafineryjnego, petrochemicznego i chemicznego. Transakcja pozwoli Grupie ORLEN zabezpieczyć realizację projektów inwestycyjnych w zakresie m.in. infrastruktury krytycznej.

– Włączenie spółki ENERGOP do Grupy ORLEN będzie wspierać nasze plany, dotyczące rozwoju kluczowych obszarów działalności. Do 2030 roku koncern przeznaczy ok. 170 mld zł na projekty infrastrukturalne związane z produkcją rafineryjną, wydobyciem i obrotem gazem oraz produkcją petrochemiczną. We wszystkich tych segmentach infrastruktura rurociągowa odgrywa istotną rolę. Dołączając do Grupy ORLEN, ENERGOP staje się częścią silnego, dynamicznie rozwijającego się koncernu, który gwarantuje spółce i jej pracownikom stabilny portfel zamówień oraz możliwość dalszego wzmacniania kompetencji – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu ORLEN.

Zgodnie z umową pomiędzy ORLEN Projekt a Agencją Rozwoju Przemysłu, spółka ORLENU kupi cały pakiet 74,11 proc. udziałów należących do Agencji. Warunkiem ostatecznej realizacji transakcji jest zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pozostałe udziały należą do Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministerstwo Aktywów Państwowych.

– Jako udziałowiec ENERGOP, cieszymy się że spółka znalazła dużego i wiarygodnego inwestora, jakim jest ORLEN Projekt. Cieszę się też, że Grupa ORLEN inwestuje w Sochaczewie. Ta transakcja jest korzystna dla obu stron. Wejście do Grupy ORLEN to dla szansa na rozwój dla spółki ENERGOP z Sochaczewa i dla jej pracowników, a dla ORLENU zabezpieczenie wykonania ważnych inwestycji. Jestem przekonany, że dzisiejsza umowa znacznie zwiększy potencjał ENERGOPU, a połączenie wiedzy i umiejętności wykwalifikowanej kadry obu firm przyniesie wiele korzyści, również z punktu widzenia efektywności realizacji projektów związanych z infrastrukturą krytyczną. Wykorzystanie synergii pomiędzy spółkami z udziałem Skarbu Państwa dla wzmocnienia bezpieczeństwa surowcowo-energetycznego państwa jest jednym z naszych priorytetów – mówi Maciej Małecki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

W efekcie transakcji w Grupie ORLEN powstanie kompleksowa struktura operacyjna o profilu inżynieryjno-wykonawczym, wyspecjalizowana w realizacji inwestycji przemysłowych, gdzie ważnym elementem są zaawansowane technologicznie rurociągi. Oprócz rurociągów przemysłowych ENERGOP wytwarza także konstrukcje stalowe, zbiorniki i elementy towarzyszące instalacjom rurociągowym. Jego oferta obejmuje zarówno prefabrykację, jak i kompletny montaż tych instalacji.

– ORLEN Projekt posiada status spółki celowej, powołanej do realizacji dla Grupy ORLEN wybranych projektów inwestycyjnych w zakresie m.in. infrastruktury przemysłowej. Wiele z tych zadań już teraz jest pośrednio lub bezpośrednio wykonywanych przez ENERGOP. W 2022 roku aż 80 proc. prac realizowanych przez tę firmę było wykonywanych dla Grupy ORLEN. To spółka z dużym potencjałem do rozwoju, dlatego podjęliśmy decyzję o zakupie większościowego pakietu udziałów. Dla nas to dodatkowe zabezpieczenie dla prowadzonych przez nas projektów inwestycyjnych – mówi Marcin Kasza, Prezes Zarządu ORLEN Projekt.

ORLEN Projekt prowadzi projekty inwestycyjne EPC (Engineering, Procurement, Construction) obejmujące wykonywanie dokumentacji projektowej na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego, zakup dóbr inwestycyjnych oraz realizację i uruchomienie inwestycji. Spółka specjalizuje się w optymalizacji procesów inwestycyjnych, działając na zlecenie inwestora, co obniża koszt wykonywanych zadań inwestycyjnych. Z początkiem sierpnia 2023 r. ORLEN Projekt przejął 100 procent udziałów Energa Invest, co wzmocniło Grupę Kapitałową ORLEN Projekt, w skład której wchodzi także powołana w kwietniu 2023 roku spółka w Czechach ORLEN Projekt Česká Republika. Trwają prace nad włączeniem do Grupy ORLEN Projekt spółki PGNiG GAZOPROJEKT.