Rynki finansowe w niepewności przed decyzją FED

Po piątkowym spadku głównych indeksów amerykańskiego rynku akcji (S&P 500 -1,22 proc., DJIA –0,83 proc., Nasdaq 100 -1,75 proc.) dziś na giełdach Azji i Oceanii przeważały zniżki (australijski All Ordinaries -0,73 proc., giełda w Tokio była nieczynna z racji obchodów tamtejszego święta obchodzonego w 3-ci poniedziałek września na cześć tamtejszych seniorów – Keirō no hi). W środę FED podejmie decyzji na temat wysokości stóp procentowych. Rynek nie oczekuje zmiany wysokości stóp procentowych.

Dziś rano kontrakty na główne amerykańskie indeksy były stabilne (S&P 500 +0,13 proc. ok. godz. 10:40). Główne rynku akcji w Europie podążały za amerykańskim wzorcem z piątku (DAX -0,49 proc., CAC 40 -0,8 proc.).

Na GPW w poniedziałkowy poranek zmiany WIG-u 20 były niewielkie (+0,01 proc. ok. godz. 10:45). Swe nowe roczne maksimum zaliczył dziś kurs akcji Orange Polska, natomiast swe nowe historyczne minimum osiągnęła cena akcji Pepco Group NV. Wśród akcji wchodzących w skład sWIG-u 80 swój nowy historyczny rekord osiągnął kurs akcji spółki Decora, natomiast na swoje roczne minimum spadła cena akcji spółki Bowim.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych zaliczyła dziś rano swe 16-letnie maksimum, ale później podjęta została próba odparcia tego ataku (4,366 proc. ok. godz. 10:10). Jeszcze bardziej spektakularnie te ruchy wyglądały na rynku amerykańskich 2-latek. Najpierw nastąpił bardzo silny wzrost do najwyższy poziomów od 2007 roku, a później nadeszła kontra, która sprowadziła rentowność poniżej poziomów szczytów z lipca i sierpnia br.

Na rynku walutowym początek nowego tygodnia przyniósł minimalne zmiany kursów głównych walut (EUR/ USD +0,03 proc., USD/JPY -0,11 proc. ok. godz. 10:05).

Podobnie stabilny był polski złoty (EUR/PLN +0,03 proc., USD/PLN -0,01 proc. ok. godz. 10:05).

Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara, który tydzień temu obronił znajdujący się w okolicach 25000 USD kluczowy poziom wsparcia wyznaczany przez jego przełamane w górę w marcu br. sierpnia ub.r. i lutego br. lokalne maksima przebywał w obrębie konsolidacji z ostatnich kilku dni (+0,83 proc. ok. godz. 10:10).

Cena kontraktów na ropę naftową przebywała dziś rano w okolicach swoich piątkowych 10-miesięcznych maksimów (WTI -0,36 proc., Brent +0,37 proc. ok. godz. 10:10). Cena kontraktów na gaz ziemny na NYMEX-ie od 3 miesięcy przebywa w obrębie kanału trendu bocznego (+0,91 proc. ok. godz. 10:15). Zmiany cen kontraktów na metale były dziś rano w większości kosmetyczne (złoto +0,06 proc., srebro -0,01 proc., platyna +0,55 proc., pallad -0,22 proc., miedź +0,02 proc.). Cena kontraktów na cukier, która w piątek zaliczyła swój najwyższy poziom od 2011 roku, spadała dziś rano. Lekko taniały również kontrakty na pszenicę, soję i kawę, natomiast lekko zwyżkowała cena bawełny.

Autor: Wojciech Białek, OANDA TMS Brokers