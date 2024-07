Grupa ORLEN rozszerza portfolio OZE o kolejną farmę fotowoltaiczną

Elektrownia fotowoltaiczna, zlokalizowana nieopodal miejscowości Wałcz w województwie zachodniopomorskim, powiększyła portfel OZE Grupy ORLEN o dodatkowe 10 MW. Inwestycja zaopatrzy w zieloną energię blisko 5 tys. gospodarstw domowych. Koncern posiada już ponad 100 MW mocy zainstalowanej w fotowoltaice.

Spółka ORLEN Wind 3, wchodząca w skład Grupy ORLEN, podpisała umowę przejęcia elektrowni fotowoltaicznej od funduszu Forum IV FIZ i firmy Prime PV Assets. Farma o powierzchni ponad 11 ha składa się z 18,6 tys. paneli fotowoltaicznych oraz 40 falowników, najważniejszych elementów instalacji, odpowiedzialnych za konwersję prądu stałego, wytwarzanego przez panele PV, na prąd zmienny wpuszczany do sieci i zasilający urządzenia elektryczne.

To kolejna inwestycja koncernu w odnawialne źródła energii, stanowiące kluczowy obszar transformacji energetycznej. W regionie Grupa ORLEN produkuje już prąd z 6 farm wiatrowych, położonych w miejscowościach: Kanin, Karcino, Karścino, Myślino, Parsówek i Krzęcin, o łącznej mocy 226 MW.

Ponadto Energa Green Development, spółka z Grupy ORLEN odpowiedzialna za rozwój lądowych źródeł odnawialnych, przejęła w marcu tego roku projekt budowy elektrowni wiatrowej Szybowice o mocy ok. 37 MW, pierwszej farmy koncernu zlokalizowanej w południowej Polsce. W drugim kwartale spółka rozpoczęła także budowę 5 kolejnych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 42 MW.

Fotowoltaika jest ważnym kierunkiem rozwoju energetyki odnawialnej w Grupie ORLEN. W ubiegłym roku portfel aktywów wytwórczych koncernu powiększył się o 64 MW mocy zainstalowanej w źródłach fotowoltaicznych. Wśród najważniejszych inwestycji znajdowała się m.in. rozbudowa farm fotowoltaicznych Gryf, do 25 MW, oraz Wielbark, łącznie do 70 MW. Ponadto Energa Wytwarzanie z Grupy ORLEN rozpoczęła budowę farmy Mitra o mocy 65 MW. Grupa Energa kontynuuje także proces akwizycji kolejnych instalacji OZE, w tym instalacji PV i farm wiatrowych. Do największych transakcji spółki należały umowy przedwstępne zawarte z Greenvolt i Lewandpol Holding, na projekty o łącznej mocy 393 MW.

Grupa ORLEN realizuje projekty OZE na lądzie i morzu. To m.in. inwestycje onshore, offshore oraz fotowoltaika. Działania koncernu wpisują się w założenia zaktualizowanej Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku, zgodnie z którą do końca dekady zeroemisyjne źródła energii będą odpowiadać za ponad 50% energii elektrycznej zużywanej w naszym kraju.