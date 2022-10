Grupa STS: rekordowy NGR w Q3 2022

Grupa STS – jeden z największych bukmacherów w Europie Centralnej oraz lider rynku w Polsce – w Q1-Q3 2022 wygenerowała NGR na poziomie 458 mln zł, gdy przed rokiem było to 429 mln zł. Od stycznia do września 2022 roku wartość zawartych zakładów przez klientów Grupy STS wyniosła 3,300 mld zł, gdy przed rokiem było to 3,274 mld zł. W samym Q3 2022 Grupa wygenerowała historycznie najwyższy NGR w ujęciu kwartalnym, wyniósł on 162 mln zł, przed rokiem było to 134 mln zł. W ostatnim kwartale br. Grupa STS przygotowuje się do Mistrzostw Świata w Katarze, które rozgrywane będą w listopadzie i grudniu.

W Q1-Q3 2022 roku liczba aktywnych użytkowników wyniosła 576 tys. Grupa odnotowała od stycznia do września br. 237 tys. nowych rejestracji, a liczba klientów, którzy dokonali pierwszego depozytu wyniosła 163 tys.

Zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami trzeci kwartał bieżącego roku przyniósł znaczący wzrost NGR. Od lipca do września wygenerowaliśmy historycznie najwyższy, w ujęciu kwartalnym, wskaźnik NGR na poziomie 162 mln zł. Ostatnie miesiące tego roku będą dla nas wyjątkowo intensywne m.in. ze względu na Mistrzostwa Świata w Katarze i kalendarz pozostałych rozgrywek ligowych dostosowany do mundialu. Warto zaznaczyć, że od października do grudnia rozgrywane są również niezwykle popularne turnieje i ligi innych dyscyplin niż piłka nożna. Notujemy wysoką aktywność graczy, co powinno pozytywnie przełożyć się na wyniki Q4 2022 – mówi Mateusz Juroszek, prezes zarządu STS Holding.

Wrzesień okazał się bardzo dobrym miesiącem pod względem liczby aktywnych użytkowników – było ich aż 281 tysięcy, co było drugim najwyższym wynikiem miesięcznym w historii Grupy. Odnotowaliśmy też 38 tysięcy rejestracji, dokonano również 27 tysięcy pierwszych depozytów – to były jedne z najwyższych miesięcznych rezultatów w naszej historii – dodaje Mateusz Juroszek.

W dniu 20 września br. zarząd STS Holding podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022. Do akcjonariuszy trafi niemal 42,3 mln zł. Kwota zaliczki, przypadająca na 1 akcję, wyniesie: 0,27 zł. Dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki: 24.10.2022 r., natomiast dzień wypłaty zaliczki: 28.10.2022 r. – 31.10.2022 r. W sierpniu 2022 roku STS Holding wypłacił akcjonariuszom dywidendę w wysokości 0,37 zł na akcję, czyli łącznie ok. 57,9 mln zł.

Od stycznia do czerwca 2022 roku Grupa STS wygenerowała skonsolidowane przychody na poziomie 263 mln zł. Skorygowana EBITDA w pierwszym półroczu 2022 wyniosła 117 mln zł. Zysk netto Grupy od stycznia do czerwca br. wyniósł 62 mln zł[1]. W H1 2022 roku STS S.A. – główna spółka operacyjna Grupy STS – osiągnęła zaś 83 mln zł zysku netto[2].

Grupa nie posiada długów zewnętrznych i zobowiązań bankowych, a przyznane linie kredytowe nie zostały uruchomione. Na 30 czerwca br. kapitały rezerwowe Grupy STS wyniosły łącznie 238 mln zł, w tym 198 mln zł środków finansowych i ich ekwiwalentów oraz 40 mln zł niewykorzystanych linii kredytowych.

Grupa STS jest największym pod względem obrotów bukmacherem w Polsce, który działa również na skalę międzynarodową dzięki licencjom w Wielkiej Brytanii oraz Estonii, skąd oferuje usługi na kilku rynkach. Produkty oferowane przez Grupę obejmują zakłady sportowe, zakłady na sporty wirtualne, kasyno internetowe (poza Polską), BetGames oraz szeroką ofertę zakładów na wyniki wydarzeń esportowych.

Grupa od wielu lat nieprzerwanie wdraża strategię „mobile-first” w oparciu o autorski system bukmacherski. Stale rozwija własną platformę technologiczną, aby sprostać potrzebom klientów i wyznaczać rynkowe trendy. Inwestycje Grupy w portfolio produktowe i rozwiązania technologiczne wyniosły w 2021 r. 29 mln PLN. Ponadto w 2020 roku STS S.A. przejęła kontrolę nad czeską spółką technologiczną Betsys, w której obecnie posiada 74% akcji. Betsys jest głównym dostawcą rozwiązań IT dla bukmachera w Polsce, zarówno na potrzeby kanałów online, jak i retail. Łącznie w Grupie zespół ds. rozwoju produktów i platform Grupy składa się z około 160 wysoko wykwalifikowanych osób, w tym około 85 programistów, 55 innych pracowników zajmujących się rozwojem technologii i platform oraz 20 pracowników zajmujących się business intelligence oraz analityką biznesową.

[1] zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, po uwzględnieniu odpisu w wysokości 9,2 mln zł

[2] zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, po uwzględnieniu odpisu w wysokości 9,2 mln zł