Grupa TAG Immobilien: Rekordowe wyniki sprzedaży w 2023 roku

W 2023 roku ROBYG z Grupy TAG Immobilien podpisał 2808 umów przedwstępnych i deweloperskich oraz dodatkowo 680 umów rezerwacyjnych, które zostaną sfinalizowane jako deweloperskie wkrótce. Grupa TAG podpisała łącznie 3324 umowy przedwstępne i deweloperskie oraz 680 umów rezerwacyjnych. ROBYG zrealizował i przekazał 3359 lokali, Grupa TAG zrealizowała i przekazała 4298 lokali, z czego 3777 lokali zostało przekazanych klientom, a 521 lokali wprowadzono na wynajem. Łącznie w 2023 roku Grupa TAG w Polsce miała w budowie około 7000 mieszkań i lokali komercyjnych. Bank ziemi Grupy obejmuje potencjał budowy około 23.000 lokali w całej Polsce. Portfolio mieszkań na wynajem Grupy wyniosło 2559 lokali na dzień 31.12.2023.

„Rok 2023 skończyliśmy z bardzo dobrymi wynikami sprzedaży. Nasza pozycja gotówkowa jest bardzo mocna, co pozwala na dalszy rozwój Grupy. Oczekiwania wobec rynków na 2024 r. są pozytywne – niższa inflacja, środki płynące z UE oraz ustabilizowana gospodarka. W 2024 roku planujemy rozpocząć nowe projekty i etapy na ok. 4900 mieszkań. Mamy duży bank ziemi i wprowadzamy cały czas nowe inwestycje do sprzedaży. Pozytywnym trendem jest to, że sytuacja na rynku jest dobra i widać wyraźny popyt. Niestety nadal podaż jest niska – brakuje mieszkań, zwłaszcza w Warszawie, gdzie zainteresowanie zakupem jest największe. Na pewno ważne jest także pozyskiwanie nowych gruntów. Grupa TAG ma jeden z największych banków ziemi wśród deweloperów w Polsce – umożliwiający budowę około 23 tys. mieszkań. Nasze grunty są bardzo dobrze zlokalizowane w pięciu aglomeracjach, w których działamy: Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi i Trójmieście. W Gdańsku kończymy nasz największy historycznie projekt – Lawendowe Wzgórza, które realizujemy od 14 lat i przekazaliśmy na tym osiedlu 3800 mieszkań. Cały czas szukamy nowych gruntów, bo popyt na mieszkania rośnie i chcielibyśmy wprowadzać jeszcze szybciej kolejne inwestycje do sprzedaży. Dostępność gruntów w największych miastach jest obecnie mniejsza – ale nadal jest ogromny potencjał dla zagospodarowania przestrzeni miejskich i dostarczania ciekawej oferty mieszkaniowej przez deweloperów. W długim terminie chcemy być największa deweloperską grupą mieszkaniową w Polsce, z ofertą 10 tysięcy mieszkań na wynajem i sprzedażą na poziomie kilku tysięcy lokali rocznie” – wskazał Oscar Kazanelson, przewodniczący rady nadzorczej ROBYG i Vantage.

„Rok 2023 był pełen wyzwań, ale zakończyliśmy go z doskonałymi wynikami. Synergie we współpracy ROBYG i Vantage były systematycznie większe – chciałbym podziękować wszystkim naszym pracownikom i kontrahentom za dobrą współpracę oraz wyrazić uznanie dla ich zaangażowania. Niezależnie od inflacji czy utrudnień w finansowaniu mieszkań potrafimy przygotować atrakcyjną ofertę dla naszych klientów, a także wspierać ich w procedurach kredytowych. Ostatnio największe zainteresowanie dotyczyło mieszkań w ramach rządowego programu Bezpieczny kredyt – co generowało większy popyt także w pozostałych segmentach oferty mieszkaniowej. W każdej inwestycji proponowaliśmy nabywcom szeroki wachlarz opcji do wyboru. Ponadto aktywnie budujemy rynek PRS w ramach działalności Vantage. Proces integracji ROBYG i Vantage w ramach Grupy TAG jest zakończony i widzimy rosnące synergie we wszystkich departamentach” – powiedział Eyal Keltsh, prezes zarządu ROBYG i Vantage.

W 2022 roku ROBYG i VANTAGE rozpoczęły budowę synergii w ramach Grupy TAG Immobilien, a ROBYG przejął kompetencje nadzorcze i zarządcze w Vantage. Na stanowisko prezesa zarządu (CEO) obu spółek został powołany Eyal Keltsh. Oscar Kazanelson, przewodniczący Rady Nadzorczej ROBYG od ponad 20 lat, przejął dodatkowo funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Vantage. Niezależnie od połączonego zarządu oraz nadzoru każda ze spółek kontynuuje swoją dotychczasową działalność. ROBYG buduje i sprzedaje mieszkania, a także zarządza generalnym wykonawstwem oraz sprzedażą inwestycji Vantage. Spółka Vantage Rent prowadzi działalność w segmencie PRS – czyli mieszkań na wynajem. Każda ze spółek jest finansowana niezależnie.

W 2022 roku Grupa TAG Immobilien na rynku polskim sprzedała 2419 mieszkań i przekazała klientom ponad 4500 lokali (wraz z mieszkaniami na wynajem).