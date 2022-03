Grupa Transition Technologies notuje rekordowe wyniki za 2021 rok

Rok 2021 był dla Grupy Transition Technologies (Grupa TT, GK TT) bardzo udany. Zgodnie z wstępnymi wynikami, Grupa TT osiągnęła przychody netto ze sprzedaży na poziomie 487 mln PLN, czyli o 35% wyższe niż rok wcześniej. Zysk netto Grupy był rekordowy w historii i sięgnął 42 mln a EBITDA wyniosła 56 mln PLN (wzrost o 35% r/r w przypadku obu pozycji).

GK TT koncentruje się na nowoczesnych rozwiązaniach zarówno w zakresie usług integracyjnych, sprzedaży oprogramowania własnego oraz outsourcingu i managed services, kierowanych głównie do dużych klientów z sektora energetycznego, utility, przemysłu i farmaceutycznego. Jest także obecna w przetargach sektora publicznego i wojskowego. Grupa Transition Technologies bardzo silnie rozwija działalność międzynarodową – ponad 50% obrotów to wdrożenia i usługi za granicą lub dla największych międzynarodowych korporacji. Firma Transition Technologies (TT) jest także liderem rynku energetycznego, szczególnie w zakresie systemów wspomagania handlu hurtowego. Ostatnie lata to także dynamiczny wzrost wydzielonych z TT spółek działających w obszarach data science w medycynie czy usług inżynierskich w automatyce i robotyce.

„Dziś największym wyzwaniem jest bezpieczeństwo biznesu i spodziewane gospodarcze konsekwencje wojny na Ukrainie dla gospodarki światowej” – mówi Prezes Zarządu TT prof. Konrad Świrski. „Zawsze przykładaliśmy dużą wagę do bezpieczeństwa i gwarancji ciągłego rozwoju. Mamy specyficznie dobraną, wyjątkową linię produktową i usługową oraz duży udział zamówień opartych o długoletnie umowy partnerskie z wiodącymi światowymi korporacjami. Wchodzimy w każdy kolejny rok z dużym udziałem gwarantowanych zamówień, niezależnych od zawirowań rynkowych. Dlatego uważam, że nawet silny kryzys gospodarczy na świecie nie zatrzyma naszego rozwoju” – dodaje Konrad Świrski. „Swoje przekonanie opieram na tym jak poradziliśmy sobie z wyzwaniami w przeszłości – takimi jak chociażby pandemia, czy zawirowania w latach 2008-2009, albo w roku 2000 – zawsze w takich sytuacjach firma dalej dynamicznie się rozwijała i odnotowywała zyski”.

GK TT wciąż otwiera nowe biura za granicą, w ostatnim roku dokonała też kilku znaczących akwizycji rynkowych. „Wchodzimy w nową fazę rozwoju, w której kolejnym czynnikiem wzrostu będą akwizycje. Kilka naszych ostatnich zakupów w Polsce jak i zagranicą pokazuje, że jesteśmy w stanie nie tylko kupować udziały w innych firmach, ale także efektywnie integrować nowe spółki w Grupie, uzyskując korzyści w postaci efektów synergii” – mówi Prezes Zarządu TT prof. Konrad Świrski. „To w kolejnych latach jeszcze bardziej przyspieszy. Jesteśmy w trakcie zaawansowanych rozmów z kilkoma interesującymi firmami w kraju i za granicą, oprócz tego będziemy rozwijać się zarówno w obszarze naszych klientów, ale też poprzez zagospodarowywanie nowych nisz technologicznych.”

„Korzystamy z wyjątkowej koniunktury wzrostowej na rynku outsourcingu i managed services. Zapotrzebowania na usługi w naszej opinii nie spowolni nawet obecna sytuacja geopolityczna” – dodaje Sebastian Sokołowski, Prezes Zarządu Transition Technologies MS, dostawcy nowoczesnego outsourcingu IT w Polsce i na rynkach zagranicznych.

„Obecnie zamówienia z Europy Zachodniej i USA, które są podstawą działania spółki, są na rekordowym poziomie a sektory, w których działamy powinny okazać się odporne na wpływ obserwowanych w tej chwili zawirowań” – mówi z kolei Szymon Bartkowiak, Prezes Transition Technologies PSC – innej wiodącej spółki z grupy TT, która z kolei koncentruje się na wdrożeniach systemów IoT, AR, PLM, Industrial Cloud i wspomagania produkcji.

GK TT zatrudnia ponad 2000 osób, w 14 Oddziałach w Polsce i 9 za granicą. W ostatnich latach z uwagi na ciągły wzrastający popyt na usługi IT, spółki z grupy chętnie sięgają także po specjalistów nie tylko z Polski ale z wielu innych krajów europejskich, czy spoza Europy: „Stajemy się firmami naprawdę światowymi, pracującymi na międzynarodowych rynkach, zatrudniających zagranicznych managerów i programistów” – mówi Sebastian Sokołowski, prezes Transition Technologies MS.

„Chciałbym, aby za kilka lat można było powiedzieć, że Grupa Transition Technologies jest nowoczesną międzynarodową grupą firm o polskich korzeniach, której obroty przekraczają 1 mld złotych. Co najważniejsze, chcemy być organizacją zawsze patrzącą w przyszłość i jednocześnie zapewniającą przyjazne miejsce do pracy i rozwoju dla pracowników. To, że będziemy już wkrótce „zieloną” grupą zeroemisyjną, jest też oczywiste” – podsumowuje Prezes Świrski. „Ale dzisiaj nasze myśli są z Ukrainą, gdzie działa jedna z firm Grupy TT. Wszystko inne schodzi na dalszy plan, a my bardzo silnie angażujemy się w pomoc dla naszych ukraińskich kolegów – to są sprawy najważniejsze” .