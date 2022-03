Alstom i KUKE podpisują strategiczne porozumienie o wartości 1 mld euro

Umowa ma na celu ułatwienie realizacji kontraktów poprzez pozyskiwanie finansowania dla nabywców wytwarzanych przez Alstom pojazdów,

Zwiększenie udziału polskich zakładów i podwykonawców w projektach eksportowych jest elementem strategii rozwoju Alstom w Polsce i na świecie,

Po raz pierwszy globalna korporacja wykorzysta nowe rozwiązanie z oferty KUKE dla największych koncernów obecnych w Polsce.

Grupa Alstom podpisała strategiczne porozumienie o współpracy z KUKE. Umowa ma na celu wsparcie Alstom poprzez ułatwienie realizacji kontraktów oraz pozyskanie finansowania dla nabywców taboru czy systemów sterowania ruchem kolejowym na całym świecie, a wszystko w ramach kwoty dostępnego limitu wynoszącego 1 miliard euro. W umowie zostały określone zasady współpracy, które wzmacniają strategiczny udział polskich firm przemysłowych w realizowanych przez Alstom kontraktach eksportowych, finansowanych przez banki, a ubezpieczanych przez KUKE.

“Polska jest kluczowym rynkiem w globalnej strategii Alstom, a także idealnym miejscem do rozwoju firmy. Nowoczesne pociągi metra, podzespoły i komponenty produkowane przez Alstom w zakładach w Polsce są wykorzystywane na całym świecie, a wartość eksportu polskich oddziałów z roku na rok rośnie. Dzięki współpracy z KUKE rozwój i inwestycje Alstom w Polsce mają szansę szybko wzrosnąć” – powiedział Sławomir Cyza, prezes i dyrektor zarządzający w Polsce, Ukrainie i Krajach Bałtyckich.

Grupa Alstom jako lider zrównoważonej i inteligentnej mobilności z powodzeniem realizuje różnorodne projekty na całym świecie. Wykorzystuje najnowsze technologie do budowy kolei dużych prędkości, do prac nad zeroemisyjnymi rozwiązaniami transportowymi czy dodatkowo do produkcji nowoczesnych pociągów metra dla metropolii na całym świecie, m.in. metra w Dubaju, Rijadzie, Amsterdamie i Budapeszcie, oraz pociągów międzyregionalnych, takich jak pociągi ICNG dla Holandii. W Polsce umowy eksportowe, możliwe dzięki takim porozumieniom jak z KUKE, umożliwiają polskim firmom rozwój swojej działalności i zdobycie uznania na arenie międzynarodowej, jednocześnie doskonaląc cenne umiejętności i doświadczenie. Grupa Alstom rozważa obecnie wykorzystanie wsparcia KUKE w kilku projektach na całym świecie. Alstom jest również liderem rozwiązań z zakresu automatyki kolejowej na polskim rynku i już ogłosił plan zatrudnienia dodatkowych 400 ekspertów w Polsce.

„Obserwując sukcesy działających w naszym kraju firm z branży kolejowej, można śmiało powiedzieć, że stajemy się regionalną potęgą w tej branży. KUKE jest gotowe wspierać zagraniczną ekspansję firm działających w Polsce, a przy okazji ich rozwój w kraju, zachęcając do dalszego inwestowania. Dysponujemy nowoczesnymi rozwiązaniami i potencjałem finansowym, który dobrze wykorzystany z pewnością przerodzi się w sukces wszystkich zainteresowanych stron, a w efekcie polskiej gospodarki” – powiedział Janusz Władyczak, prezes zarządu KUKE.

To pierwsze wykorzystanie przez globalny koncern nowego instrumentu z oferty KUKE. Wciąż niewiele instytucji ubezpieczających kredyty eksportowe stosuje podobne, innowacyjne rozwiązania, zachęcające największe podmioty w swoich branżach do inwestycji i transferu technologii. Pomimo pandemii i tendencji protekcjonistycznych w światowym handlu, niezmiennie funkcjonowanie gospodarki opiera się na globalnych łańcuchach dostaw, obejmujących producentów z wielu krajów. Polskie firmy, aby dokonać skoku, muszą wpasować się w ten system, pozyskując do współpracy globalnych liderów.

Alstom współpracuje z KUKE od wielu lat, a w 2018 r. skorzystał z ubezpieczenia projektu eksportowego obejmującego dostawy wagonów metra wyprodukowanych w chorzowskich zakładach Alstom Konstal dla metra w Dubaju.