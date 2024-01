Hitachi Energy finalizuje przejęcie COET

Firma Hitachi Energy ogłosiła dziś finalizację przejęcia COET – firmy zajmującej się projektowaniem i produkcją urządzeń zasilających dla elektromobilności, kolei i przemysłu. Transakcja wzmacnia globalną pozycję i ofertę Hitachi Energy w zakresie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych o dużej mocy, energoelektroniki i grid edge.

Hitachi Energy i posiadająca siedzibę główną w Mediolanie firma COET od dawna współpracują nad portfolio rozwiązań Hitachi Energy dla infrastruktury ładowania dużej mocy – Grid-eMotion®. COET jest również wiodącym projektantem, producentem i dostawcą produktów oraz komponentów trakcyjnych DC dla kolei, a także urządzeń AC i DC do zastosowań przemysłowych o dużej mocy.

Ponieważ energia elektryczna będzie w przyszłości podstawą całego systemu energetycznego i pomoże napędzać zieloną transformację energetyki, globalne zapotrzebowanie na energoelektronikę i rozwiązania o dużej mocy będzie stale rosło. Aby odnieść sukces w dążeniu do osiągnięcia neutralnego węglowo społeczeństwa, wzbogacona oferta Hitachi Energy będzie służyć obecnym i przyszłym klientom, wykraczając poza sieć elektroenergetyczną – otwierając szerokie możliwości w obszarach takich jak zrównoważona mobilność, smart life i centra danych.

– Cieszymy się, że możemy powitać naszego wieloletniego partnera w rodzinie Hitachi Energy – powiedział Niklas Persson, dyrektor zarządzający biznesem Stacji i Systemów Elektroenergetycznych w Hitachi Energy. – Przejęcie wzmocni naszą pozycję globalnego lidera w dziedzinie technologii sieci energetycznych i infrastruktury energetycznej dla elektromobilności, transportu i przemysłu, podczas gdy COET i jego klienci odniosą znaczne korzyści z naszego globalnego zasięgu i wiedzy w zakresie energetyki.

COET będzie działać jako samodzielna firma pod kierownictwem obecnego zarządu i zachowa obecną działalność biznesową. Obecnie zatrudnia około 80 wysoko wykwalifikowanych i wyspecjalizowanych pracowników.

Oferta Grid-eMotion firmy Hitachi Energy w zakresie infrastruktury ładowania o dużej mocy dla flot elektrycznych autobusów i ciężarówek szybko rozwija się w skali globalnej. Te wiodące w branży rozwiązania grid-to-plug i ultraszybkiego ładowania zostały już wdrożone m.in. w projektach zrównoważonego transportu dla flot autobusów i ciężarówek w Australii, Kanadzie, Dubaju, Francji, Niemczech, Włoszech, Szwecji, Szwajcarii czy Wielkiej Brytanii.

Dodanie COET do portfolio Hitachi Energy jest wyrazem przyspieszenia realizacji strategicznego planu rozwoju firmy do 2030 roku. Hitachi Energy stale wzmacnia swoją podstawową działalność w zakresie sieci elektroenergetycznych, jednocześnie rozwijając światowy system energetyczny, aby był bardziej zrównoważony, elastyczny i bezpieczny. Przejęcie to zwiększa nasze podstawowe możliwości w zakresie grid edge, w tym energoelektroniki, technologii cyfrowych i serwisu, wspierając większy cel, jakim jest rozwój zrównoważonej przyszłości energetycznej dla wszystkich.

Transakcja została sfinalizowana 28 grudnia 2023 r., po zatwierdzeniu przez organy regulacyjne umowy sprzedaży ogłoszonej w sierpniu 2023 r.