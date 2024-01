Columbus Energy przyspiesza ekspansję na czeskim rynku

Czeska spółka Columbus Energy a.s. wygrała przetarg na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych dla miasta Brna.

Columbus Energy a.s. zawarł umowę na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków należących do miasta Brna. Czeska Spółka znalazła się wśród trzech podmiotów, które zostały wyłonione przez władze miasta w ramach ogłoszonego przetargu. Łączna, maksymalna wartość inwestycji opiewa na kwotę w 2,2 mld czeskich koron, co w przeliczeniu daje niemal 390 mln zł.

– Cieszymy się, że wieloletnie doświadczenie Columbus, a także wypracowana pozycja Grupy na rynku czeskim pozwoliły nam nie tylko na wzięcie udziału w przetargu, ale też na zakwalifikowanie się jako jedyny dostawca systemów fotowoltaicznych, który formalnie nie wymagał utworzenia konsorcjum i mógł z sukcesem wystartować samodzielnie. Czujemy, że wygrany przetarg stanowi znakomitą szansę przyspieszenia ekspansji Columbus na czeskim rynku. To wielka satysfakcja, że spełniliśmy wszystkie wymogi proceduralne i możemy zaprezentować nasze możliwości realizacyjne w tak ciekawym i znaczącym projekcie. Nasze know-how i wieloletnie doświadczenie z polskiego rynku – jak już się przekonaliśmy przy innych inwestycjach – są w Czechach poważane, więc mamy ambicję zrealizować jak najwięcej zamówień. A potencjał tego projektu jest naprawdę duży, bo łącznie trzeba zaopatrzyć w fotowoltaikę ok. 675 budynków. Szacujemy, że Columbus wykona ok. ⅓ kontraktu – mówi Michał Gondek, wiceprezes zarządu Columbus Energy S.A., prezes zarządu Columbus Energy a.s.

– Rok 2023 to nowe otwarcie rynku energii odnawialnej w segmencie B2B i B2C w Czechach, co pokazują wyniki sprzedaży Columbus Energy a.s. jako lidera tego rynku. Cieszymy się, że początek bieżącego roku zaowocował podpisaniem tak ważnej umowy. Tym bardziej jest to dla nas prestiżowe, że dotyczy budynków użyteczności publicznej dla miasta Brna – komentuje Arleta Czekaj-Kwiecień, Dyrektor Zarządzająca Strategii Sprzedaży w Columbus Energy a.s.

– Jesteśmy bardzo wdzięczni, że będziemy jednym z dostawców fotowoltaiki dla budynków miejskich w Brnie. To dla nas wielka szansa i zobowiązanie. To także kolejny krok w realizacji naszej strategii, który pomoże nam w dalszym rozwoju działalności Columbus Energy w Czechach – wskazuje Simona Labudová, Dyrektor Zarządzająca Columbus Energy a.s.

Przypomnijmy, że ekspansja Columbus na prosumenckim rynku w Czechach rozpoczęła się pod koniec roku 2022. W maju 2023 r. Columbus Energy wykupił udziały w spółkach zależnych w Czechach i Słowacji, i zdecydował się zwiększyć działalność operacyjną w segmentach inwestycyjnym, B2B oraz B2G.