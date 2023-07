Holistyczne podejście do leczenia pomaga dłużej cieszyć się zdrowiem

Ponad 90 proc. przedwczesnych zgonów następuje w wyniku choroby cywilizacyjnej lub przewlekłej1. Tymczasem rozwojowi 80 proc. z nich można zapobiec2 – wystarczy tylko prawidłowo dbać o swoje zdrowie. Jak to zrobić, wykorzystując profilaktyczne znaczenie codziennych nawyków, wytłumaczy lekarz medycyny stylu życia.

Otyłość, nadciśnienie, problemy ze snem czy nałóg papierosowy – odpowiadają za rozwój większości chorób cywilizacyjnych, jak również obniżają jakość życia każdego z nas, także w kontekście naszych relacji społecznych. Zmiana stylu życia wymaga długofalowych działań, w tym procesie wspierać nas może lekarz medycyny stylu życia.

Konsultacje u lekarza medycyny stylu życia łączy poradę medyczną z ze zmianą codziennych nawyków oraz stylu życia. Lekarz prowadzi pacjenta przez cały proces budowania odpowiednich nawyków np. żywieniowych, zaplanuje harmonogram badań profilaktycznych, ustali cele i na bieżąco będzie monitorować stan jego zdrowia – mówi dr n.med. Patryk Poniewierza, Dyrektor Działu Medycznego Medicover, promotor medycyny stylu życia.

Medycyna stylu życia to stosunkowo młoda specjalność medycyny konwencjonalnej, która zamiast farmakoterapii, wykorzystuje terapeutyczne możliwości zmiany codziennych nawyków, jako profilaktykę i metodę leczenia chorób cywilizacyjnych, takich jak np. cukrzyca typu 2, otyłość, choroby sercowo-naczyniowe.

Do lekarza medycyny stylu życia możemy się zgłosić, gdy mamy zbyt wysokie ciśnienie lub cholesterol albo nie wiemy, jak rzucić palenie. Specjalność ta obejmuje sześć głównych obszarów, którymi są: zdrowa i zbilansowana dieta, regularna aktywność fizyczna, zdrowy sen, zarządzanie stresem, unikanie używek oraz relacje społeczne. Prawidłowe zachowania we wszystkich tych obszarach są kluczem do dłuższego życia w zdrowiu, jak również szczęścia osobistego.

Problemy ze snem, stres, a także brak regularnej aktywności fizycznej to tylko niektóre z czynników, które mają istotny wpływ zarówno na to, w jaki sposób postrzegamy sami siebie, jaki i nasze libido. Życie w zdrowiu i większa odporność to bezpośrednie korzyści związane ze stosowaniem się do zasad medycyny stylu życia. Wśród pośrednich warto wymienić m.in. fakt, że pacjenci uczą się na nowo „lubić” siebie samych, zmienia się sposób, w jaki siebie postrzegają, co sprzyja nawiązywaniu kontaktów społecznych – wylicza dr n.med. Patryk Poniewierza.

Porada u lekarza tej specjalności jest rekomendowana w ramach profilaktyki wszystkim osobom dorosłym, które chciałyby poprawić stan swojego zdrowia lub zachować dobrą formę. Szczególnie zaleca się ją pacjentom zmagającym się z przewlekłymi chorobami cywilizacyjnymi, takimi jak nadwaga, otyłość, cukrzyca czy nadciśnienie, w przypadku których istotnym elementem terapii jest wprowadzenie do codziennej rutyny odpowiednich nawyków prozdrowotnych.

Medycyna stylu życia pojawiła się w Medicover w grudniu 2022 r. i opiera się na ścisłej partnerskiej współpracy na linii lekarz-pacjent.

W trakcie pierwszej konsultacji, lekarz nie tylko przeprowadza pełen wywiad medyczny i wykonuje kompleksowe pomiary ciała, ale też edukuje pacjenta, pełniąc rolę przewodnika, powiernika, trenera i motywatora. Jednocześnie koordynuje przebieg całego procesu – nie tylko kontroluje postępy, ale też zapewnia kompleksową opiekę nad pacjentem.

Żyjemy w dużym pędzie i zostaje nam mało czasu na zastanowienie się, co możemy zrobić, aby poprawić swoje zdrowie. Często jesteśmy świadomi konieczności wprowadzenia zmian w stylu życia, ale dokonanie tego bywa dużym wyzwaniem. Lekarz medycyny stylu życia jest wsparciem dla pacjenta we wprowadzeniu nowych nawyków tak, aby były realne do zrealizowania i płynnie wpisały się w dotychczasową rutynę pacjenta. Przykładem jest dobranie odpowiedniej dawki i rodzaju aktywności fizycznej, czyli zalecenie sportu jako formy skutecznej profilaktyki. Chcemy pomóc pacjentowi zrozumieć, w jaki sposób styl życia wpływa na jego zdrowie – dodaje dr n.med. Patryk Poniewierza.