Igrzyska Olimpijskie przez pryzmat popularności mediów

Igrzyska Olimpijskie w Tokio to kolejne, po Euro 2020, wydarzenie sportowe o globalnym zasięgu, które odbyło się tego lata. Podobnie jak święto futbolu, przyciągnęło przed ekrany komputerów i telewizorów rzesze kibiców, co przełożyło się na znaczące wzrosty popularności serwisów sportowych i transmitujących zawody stacji telewizyjnych.

Analiza dzień po dniu zagregowanych danych dla wszystkich serwisów sportowych wyraźnie wskazuje, że start Igrzysk Olimpijskich był momentem, w którym zainteresowanie internautów sportem znacząco wzrosło. Jest to istotnie widoczne na wykresie prezentującym liczbę odsłon.

VIEWS

Szczegółowej analizie poddaliśmy serwisy sportowe, które miały największą liczbę użytkowników w czerwcu. Efekt Igrzysk jest wyraźnie widoczny w przypadku serwisów sportowych należących do Wirtualnej Polski – liczba przeglądających je codziennie użytkowników przekroczyła nawet wyniki osiągane podczas Euro 2020. Rekord liczby RU padł 29 lipca i wyniósł blisko 2,7 mln – był to wynik o ok. 700 tys. wyższy niż w dniu finałowego meczu Mistrzostw Europy (blisko 2 mln). Podobną sytuację można zaobserwować w przypadku sportowych serwisów Onetu, które w dniu największej aktywności internautów (28 lipca) odwiedziło 2,3 mln osób – o ponad 700 tys. więcej niż podczas spotkania Anglia – Włochy.

REAL USERS

Duże zainteresowanie Igrzyskami Olimpijskimi widać także w danych prezentujących liczbę odsłon na analizowanych stronach. Ponownie liderem zestawienia są serwisy Wirtualnej Polski – rekord liczby wygenerowanych odsłon padł w ich przypadku 3 sierpnia i wyniósł 15,3 mln. Tego dnia na olimpijskim stadionie triumfowały polskie młociarki – Anita Włodarczyk i Malwina Kopron – które wywalczyły złoty i brązowy medal olimpijski. W przypadku serwisów Onetu najwięcej odsłon użytkownicy wykonali 28 lipca (8,3 mln), w dniu tenisowego miksta z udziałem Igi Świątek i Łukasza Kubota oraz spotkania reprezentacji siatkarzy z zespołem z Wenezueli.

VIEWS

A w jaki sposób kształtowała się liczba widzów oglądających kanały transmitujące olimpijskie zmagania? W przypadku TVP 1 i TVP Sport wyniki były niższe niż podczas Euro 2020, kiedy to w dni finału mistrzostw czy meczów Polaków padały rekordowe liczby RU.

REAL USERS

Warto natomiast przyjrzeć się kanałom Eurosport 1 i Eurosport 2, które dzięki olimpijskim transmisjom przyciągnęły przed ekrany znacznie większe niż zwykle grono widzów. Średnia dzienna liczba widzów wynosiła w trakcie Igrzysk Olimpijskich (23.07 – 8.08) 2,8 mln w przypadku Eurosport 1 i 1,5 mln w przypadku Eurosport 2. To ok. 3 razy więcej, niż wyniosły średnie dzienne dla tych stacji w okresie poprzedzającym Igrzyska (1-22 lipca).

REAL USERS