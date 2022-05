Ile zarabiają prawnicy?

Wywołana przez pandemię niechęć do zmiany miejsca zatrudnienia zaowocowała zmniejszoną responsywnością na oferty pracy przez doświadczonych kandydatów na stanowiska prawnicze i wysoką liczbą odrzuconych ofert, najczęściej na rzecz kontroferty ze strony obecnego pracodawcy. Jak zauważa ekspertka Manpower w konsekwencji pracodawcy często byli zmuszeni uelastyczniać swoje wymagania wobec kandydatów oraz redefiniować widełki wynagrodzenia na korzyść pracownika. Więcej w analizie przygotowanej przez Manpower.



Jedno z najwyżej opłacanych stanowisk w ramach specjalizacji prawniczych to ekspert w obszarze podatków. Najbardziej doświadczona osoba, aplikująca na stanowisko tax senior lub executive manager najczęściej może liczyć na wynagrodzenie w wysokości 26 000 brutto zł, z maksymalną opcją na poziomie 60 000 zł brutto. Równie wysokie zarobki może otrzymać legal salary partner, w przypadku którego najczęściej ofertowana stawka to 30 000 zł brutto, z najwyższym proponowanym wynagrodzeniem na poziomie 60 000 zł brutto.

Marta Romaneczko-Kozielska, lider zespołu i headhunter w obszarze rekrutacji na stanowiska prawnicze i podatkowe w Manpower wyjaśnia, że największe zapotrzebowanie zgłaszano w 2021 roku na prawników specjalizujących się w prawie podatkowym. – Praktyka podatkowa od lat cieszy się największym zainteresowaniem, jeśli chodzi o liczbę projektów zlecanych agencjom rekrutacyjnym, jednak w związku z licznymi zmianami legislacyjnymi, a zwłaszcza wejściem w życie Polskiego Ładu, odnotowaliśmy skokowy wzrost liczby zgłoszonych wakatów – otrzymaliśmy ich niemal dwukrotnie więcej w stosunku do roku poprzedniego. Na kolejnych miejscach rankingu uplasowały się kolejno praktyki commercial, corporate, M&A, IT/IP litigation oraz real estate – dodaje przedstawicielka Manpower. – Ostatni rok był przełomowy dla świata rekrutacji prawniczych, ponieważ nigdy wcześniej nie obserwowano takiego zwrotu w kierunku rynku kandydata w obszarze, w którym z uwagi na dużą nadpodaż chętnych do pracy w stosunku do liczby wakatów największa trudność polegała dotychczas na wyłonieniu osób spełniających mocno wyśrubowane kryteria selekcyjne w zakresie pożądanych kompetencji – dodaje Marta Romaneczko-Kozielska.

– Wzrostowy trend obserwujemy również w odniesieniu do prawników z biegłą znajomością przynajmniej dwóch języków obcych. Wynika to z faktu, że coraz więcej globalnych korporacji przenosi swoje centra usług wspólnych oraz role regionalne i globalne do polski – stanowiska prawnicze nie są tu wyjątkiem. Wśród najczęściej poszukiwanych języków, poza angielskim, znalazły się niemiecki, francuski, rosyjski oraz włoski. Niezmiennie wysokie jest także zapotrzebowanie na wykwalifikowane asystentki prawne oraz funkcje paralegalowe. Warto odnotować, że w rekrutacjach na tego typu stanowiska pracodawcy najczęściej oczekują osób z przynajmniej 2-letnim doświadczeniem, najchętniej w obrębie wspierania tej samej praktyki. Najwięcej wakatów dla asystentek pojawia się w praktykach litigation, real estate oraz M&A – uzupełnia ekspertka.

Jak zaznacza przedstawicielka Manpower mniejszym zainteresowaniem cieszą się z kolei stanowiska generalistyczne, i to nie tylko w kancelariach prawnych czy podatkowych, których większość postawiła w 2021 roku na politykę zawężania specjalizacji. Sprawia to, że za tych pracowników firmy płacą mniej – specjalista w obszarze paralegal zarobi najczęściej 6 500 zł brutto. Wewnętrzne działy prawne również przechodzą swoistą transformację przekładającą się na zmiany w profilu poszukiwanych kandydatów.

– Powoli odchodzą w niepamięć czasy, w których dział prawny dużego przedsiębiorstwa, zwłaszcza międzynarodowego, zatrudniał w Polsce jednego czy dwóch prawników in-house, którzy zajmowali się obsługą spółki od A do Z, zlecając bardziej skomplikowane zadania kancelariom. Dążenie do optymalizacji kosztowej oraz rozwój pionów wsparcia prawnego także wymusza położenie akcentu na pogłębioną ekspertyzę prawną w niezbędnych dla funkcjonowania organizacji dziedzinach. Do najbardziej poszukiwanych profili in-house należały w 2021 roku role z obszaru commercial, IT/IP, real estate oraz – bez niespodzianek – podatki – podsumowuje Marta Romaneczko-Kozielska.

„Raport trendów 2022. Wynagrodzenia i rynek pracy” wydany przez Manpower prezentuje dane o aktualnych stawkach dla ponad 250 stanowisk specjalistycznych i kierowniczych w podziale na 10 obszarów rynku. Publikacja przedstawia także 20 globalnych trendów, które będą oddziaływały na polski rynek w najbliższym czasie. Raport jest dostępny bezpłatnie na stronie internetowej www.manpowergroup.pl.