Image Power z 82 proc. wzrostem rr przychodów netto ze sprzedaży w 2022 r.

Image Power, notowany na NewConnect producent gier wideo z Grupy PlayWay, podsumował wyniki finansowe za 2022 rok. W raportowanym okresie Spółka wypracowała 2,2 mln zł przychów netto ze sprzedaży, co dało 82 proc. wzrost wyniku rr. Co istotne, w minionym roku udało się Spółce istotnie zmniejszyć stratę ze sprzedaży, którą odnotowano na poziomie 13 tys. zł, w porównaniu do ponad 490 tys. zł w 2021 roku. Na znaczącą poprawę wyników wpływ miała m.in. stabilna sprzedaż gry Dieselpunk Wars, za produkcję i wydanie której współodpowiadał zespół Image Power. Kapitał własny na koniec grudnia 2022 liczył prawie 1,8 mln zł. Spółka zamierza kontynuować obecną dynamikę rozwoju, dzięki odpowiedniej dywersyfikacji swojego portfolio. Tym samym jeszcze w tym półroczu na rynku pojawi się kilka nowych propozycji od Image Power. Co więcej, strategia Spółki na lata 2023 – 2025 zakłada prace nad projektami o coraz wyższych budżetach. Pre-produkcja jednego z nich już ruszyła. Więcej szczegółów zostanie podanych na przełomie maja i czerwca.

– Jesteśmy usatysfakcjonowani wynikami, jakie osiągnęliśmy w 2022 roku. W raportowanym okresie odnotowaliśmy znaczący (82 proc.) wzrost rr przychodów netto ze sprzedaży. Co najważniejsze, stanowczo zmniejszyliśmy wynik straty netto oraz poziom straty ze sprzedaży. To zasługa stabilnej sprzedaży naszych produkcji, w tym gry Dieselpunk Wars. Produkcja dostępna jest na PC i konsolach i na bieżąco zwiększa grono swoich odbiorców. – mówi Marcin Zaleński, Prezes Zarządu w Image Power S.A. – Liczę, że nasze przyszłe propozycje zyskają równie pokaźne community, a to wpłynie na utrzymanie odpowiedniej dynamiki wzrostu. Jesteśmy dobrej myśli, ponieważ nasz harmonogram wydawniczy na 2023 rok wygląda obiecująco. Tylko w tym półroczu planujemy premiery kilku naszych tytułów. – dodaje Marcin Zaleński.

W najbliższych tygodniach w ręce graczy trafi Cruise Ship Manager oraz Creature Lab. Jednocześnie w drugim kwartale Image Power udostępni Offroad Mechanic Simulator. Projekt z popularnej serii Mechanic Simulator w pierwszej kolejności trafi do graczy w postaci bezpłatnego Prologu, którego premiera została już zaplanowana na 3 kwietnia. Dostępny jest już także najnowszy trailer gry.

To nie koniec, ponieważ już w czerwcu, podczas letniej edycji Steam Next Fest, zaprezentowane zostanie demo największej produkcji spółki – Haunted House Renovation. To gra symulacyjna FPP, w której użytkownik zajmuje się renowacją dość oryginalnych, bo… nawiedzonych domów. Zarząd Spółki ocenia tytuł Haunted House Renovation jako projekt o dużym potencjale sprzedażowym.

Image Power to doświadczony podmiot na rynku gier wideo, specjalizujący się przede wszystkim w zakresie produkcji gier na komputery stacjonarne. Strategia rozwoju Spółki na lata 2023 – 2025 zakłada dalszą działalność produkcyjno-wydawniczą, opartą na tworzeniu kilku nisko- i średnio- budżetowych gier rocznie. – Chcemy w ten sposób zminimalizować ryzyko inwestycyjne, związane z wydaniem pojedynczej gry oraz zwiększyć potencjał sprzedażowy, którego odzwierciedlenie upatrujemy w przyszłych wynikach finansowych – komentuje Marcin Zaleński.

Ponadto w planach Spółki jest dywersyfikacja portfolia o projekty o coraz wyższych budżetach (A+). Prace nad pierwszym tytułem A+ zostały już rozpoczęte.

Spółka, w celu realizacji obranej strategii rozwoju, wykorzystuje środki wypracowane z działalności operacyjnej, tj. środki ze sprzedaży gier, środki pozyskane od wydawców oraz środki z tytułu współtworzenia mniejszych gier. Suma aktywów Spółki, według bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 r., wyniosła 3,8 mln zł i była wyższa o 59 proc. rr od wartości aktywów Spółki wykazanych na dzień 31 grudnia 2021 r., które wówczas ukształtowały się na poziomie prawie 2,4 mln zł. Środki pieniężne na koniec grudnia 2022 roku wynosiły ponad 14 tys. zł.

Warto podkreślić, że aktualnie Zarząd Spółki planuje pozyskanie dodatkowego kapitału na rozwój, poprzez przeprowadzenie emisji akcji serii F. Akcje zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej i skierowane do mniej niż 150 osób.