Inflacja CPI w Wielkiej Brytanii spada

Lipiec przyniósł spadek wskaźnika CPI w Wielkiej Brytanii, jednak walka z inflacją w tej gospodarce jeszcze się nie skończyła. Wskaźnik CPI spadł z 7,9% r/r w czerwcu do 6,8% r/r w lipcu. Odczyt jest zgodny z prognozami. Bazowy wskaźnik CPI utrzymał się jednak na niezmienionym poziomie i wyniósł 6,9% r/r. W ujęciu miesięcznym szeroki CPI spadł o 0,4%, a bazowy odnotował wzrost o 0,3%.

Na początku sierpnia BOE zdecydował o kontynuacji zacieśniania polityki pieniężnej. Stopa procentowa w Wielkiej Brytanii wynosi obecnie 5,25%. BOE ma na celu szybki powrót inflacji do poziomu 2%. Inflacja nie spada jednak tak dynamicznie, szczególnie widać to po wskaźniku bazowym. BOE sygnalizuje, że będzie utrzymywać restrykcyjną politykę do czasu obniżenia inflacji do celu. Tym samym cykl podwyżek w tej gospodarce jeszcze prawdopodobnie się nie skończył.

Bartosz Wałecki, Analityk Michael / Ström Dom Maklerski