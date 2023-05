Inflacja w Niemczech

Ceny w Niemczech spadły. A przynajmniej w stosunku miesiąc do miesiąca i o niewiele bo -0,1% (wobec prognozy +0,60%). W stosunku rok do roku inflacja wyniosła 6,10% i to także znacznie poniżej prognozy na poziomie 7,30%.

Globalne czynniki dezinflacyjne (dynamiczny spadek cen surowców, frachtu, żywności) ujawniają się w odczytach inflacji konsumenckiej w pełnej krasie. Najpierw mocno spadała inflacja producencka, a teraz widzimy ten sam trend w inflacji konsumenckiej. Europejski Bank Centralny, który póki co twardo stoi przy kolejnych podwyżkach stóp procentowych po takich odczytach CPI być może zrewiduje swoją politykę. Po spadku inflacji w USA ewidentnie przyszedł czas na Europę. Co potwierdza także dzisiejszy odczyt CPI w Polsce.

Szymon Gil, Makler Papierów Wartościowych, Michael / Ström Dom Maklerski