Inflacja w Niemczech znów przyspiesza

Wbrew oczekiwaniom części analityków Niemcy wcale nie opanowali wzrostu cen. To, że dwa miesiące ceny rosły wolniej, nie spowodowało, że trzeciego nie wróciły na szczyty.

Inflacja nad Odrą znów przyspiesza

Po dwóch miesiącach spadku cen nad Odrą mamy kolejny wzrost. 0,4% to nie jest jakaś przepaść, ale to również wynik równy szczytowi sprzed trzech miesięcy. Dla rynków to o tyle istotny sygnał, że rosnące ceny mogą wpłynąć na przyszłotygodniową decyzję EBC. Im wyższa inflacja, tym mocniej powinny rosnąć stopy procentowe, by jej przeciwdziałać. W rezultacie rosnąca inflacja w Niemczech była powodem wczorajszej lepszej kondycji euro, które do końca dnia utrzymało się wartością powyżej poziomu dolara.

Węgrzy podnieśli stopy procentowe

Bank Centralny Węgier nie zaskoczył rynków. Zgodnie z oczekiwaniami podniósł stopy procentowe o 1% do poziomu 11,75%. Poziom ten słusznie może nam się wydawać podejrzanie wysoki, gdyż jest to najwyższy wynik w Unii Europejskiej. By lepiej oddać skalę problemu, drugi wynik, czyli Czesi to zaledwie 7%, czyli 4,75% różnicy. Wynika to z faktu, że Węgrzy podjęli serię działań osłonowych, przez co podwyżki stóp procentowych mają znacznie mniejszy wpływ. Moglibyśmy się z tego śmiać, ale polskie wakacje kredytowe są podobnym działaniem. Może pomijając to, że jest ono finansowane z budżetu banków.

Niespodzianka za Oceanem

Wczoraj ku zaskoczeniu wielu analityków zobaczyliśmy wyraźnie lepszy od oczekiwań indeks zaufania konsumentów. Wynik 103,2 pkt jest wyższy od oczekiwań aż o 5,3 pkt, co dla tego wskaźnika jest sporą różnicą. Jest to również kolejny sygnał pokazujący siłę amerykańskiej gospodarki, która ostatnio radzi sobie wyraźnie lepiej niż strefa euro. To właśnie dobre dane oraz zdecydowana polityka FED w walce z inflacją powodują, że dolar kosztuje dzisiaj mniej więcej jedno euro.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na:

14:15 – USA – raport ADP na temat zatrudnienia,

14:30 – Kanada – produkt Krajowy Brutto,

15:45 – USA – indeks Chicago PMI.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl