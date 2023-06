Inflacja w Polsce nieco niżej niż konsensus rynkowy

W ujęciu rocznym ceny wzrosły o 11,5% wobec 13% w maju. Czerwcowy odczyt jest nieco niższy niż konsensus rynkowy (11,7%). Czerwcowe dane o inflacji wpisują się w dotychczas oczekiwany przez nas scenariusz. W ujęciu miesięcznym obserwujemy spadek cen żywności, energii i paliw. Dezinflacja postępuje. Inflacja bazowa również spada, ale już nie tak dynamicznie. Obecnie w okolicach 11%, czyli wciąż wysoko.

Walka z inflacją jeszcze nieskończona co widać po decyzjach banków centralnych z całego świata. W ostatnim miesiącu na podwyżki (niekiedy niespodziewanie) zdecydowały się BoE (Wielka Brytania), Norges Bank (Norwegia), RBA (Australia). Cyklu prawdopodobnie nie skończył również EBC. Te ruchy pokazują niepewność, co do przyszłej ścieżki inflacji i jej szybkiego powrotu do celu. W Polsce z kolei o podwyżkach nie ma mowy, tematem są pierwsze obniżki. Oczekiwane już w tym roku. Według mnie jednak ten scenariusz nie znajduje podparcia w danych ekonomicznych i obecnym stanie gospodarki i budżetu.

Bartosz Wałecki, analityk Michael / Ström Dom Maklerski