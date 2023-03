Informacja JR HOLDING ASI S.A. w sprawie komunikatu KNF

Zarząd JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Emitent”) informuje o powzięciu wiadomości o opublikowaniu w dniu 27 marca 2023 r., w godzinach popołudniowych, na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego (dalej „KNF”) komunikatu w sprawie wszczęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego obrotu akcjami niektórych spółek, których akcjonariuszem jest Emitent. W nawiązaniu do przedmiotowego komunikatu Zarząd Emitenta informuje, że do czasu publikacji niniejszego raportu nie otrzymał w przedmiotowej sprawie żadnej korespondencji z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (dalej „UKNF”).

Emitent w dniu 14 maja 2022 r. złożył do KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu, sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW akcji zwykłych, na okaziciela, serii A, B, C, D i F. W związku z toczącym się postępowaniem o zatwierdzenie prospektu Emitent jest w stałym kontakcie z UKNF oraz odpowiada na wszystkie stawiane przez UKNF pytania.

Zarząd Emitenta nie posiada informacji ani podejrzeń odnośnie jakichkolwiek naruszeń regulacji Rozporządzenia MAR w kontekście Emitenta ani akcji jego spółek portfelowych.

Zarząd Emitenta deklaruje dalszą, pełną współpracę z UKNF i wyraża nadzieję na szybkie przeprowadzenie postępowania przez UKNF oraz zatwierdzenie złożonego prospektu Emitenta.