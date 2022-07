InPost przeprowadza rebranding marki Mondial Relay wprowadzając swoją markę InPost na rynek hiszpański i portugalski

InPost – lider wśród platform dostaw dla e-commerce w Europie – przeprowadza rebranding marki Mondial Relay wprowadzając swoją markę InPost na rynek hiszpański i portugalski oraz komunikuje nowy wizerunek marki Mondial Relay we Francji i w krajach Beneluxu. Zmiana jest kontynuacją realizowanej przez spółkę strategii udostępniania nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań logistycznych dla klientów e-commerce w dostawach ostatniej mili. Jest to także strategiczny krok w rozwoju Grupy na rynkach europejskich oraz rozszerzenie oferty o usługi, które poprzez innowacyjne rozwiązania i technologię zrewolucjonizowały rynek dostaw w Polsce.

„Proces integracji Grupy InPost zakłada systematyczną implementację najbardziej innowacyjnych rozwiązań na kolejnych rynkach. Dotyczy to także marki InPost, która jest synonimem jakości świadczonych usług, a która z sukcesem rozwijana jest w Polsce, Wielkiej Brytani i Włoszech. Z początkiem lipca zostanie wprowadzona także na rynek hiszpański i portugalski. We Francji, Belgii i Holandii Grupa InPost będzie rozwijana pod marką Mondial Reley, której wizerunek został unowocześniony, a marka jest znana z optymistycznego i bardzo konsumenckiego podejścia do użytkowników. Jest to zgodne

ze strategią Grupy InPost, która jest konsekwentnie wdrażana na wszystkich rynkach” – mówi Rafał Brzoska, założyciel i Prezes InPostu.

Efekt paczkomatowego motyla

Kiedy InPost przejął w lipcu 2021 Mondial Relay (Francja: 12 000 PUDO), rynkowego lidera dostaw out of home (OOH) oraz alternatywnych punktów dostaw (PUDO – Pick-Up and Drop-Off), stał się największą platformą dostaw dla e–commerce w Europie. Wprowadzenie marki InPost w Hiszpanii i Portugalii oraz odświeżenie marki Mondial Relay zakłada wdrożenie szeregu rozwiązań prokonsumenckich, rozwój sieci punktów odbioru przesyłek a przede wszystkim przyspieszenie rozbudowy sieci innowacyjnych automatów paczkowych istniejących w Polsce pod nazwą Paczkomat® InPost na wszystkich rynkach, zarówno pod marką InPost, jak i Mondial Relay.

Transfer know – how do Francji i Hiszpanii

We Francji Mondial Relay zatrudnia 1300 pracowników, posiada 4 huby oraz

26 agencji regionalnych. Tylko w 2021 roku firma dostarczyła ponad

140 milionów paczek.

Dzięki transferowi know–how InPost, Mondial Relay istotnie rozszerza swoją ofertę o sieć Paczkomatów stawiając w lipcu tego roku 1000 Paczkomat we Francji. Tym samym coraz większa grupa klientów Mondial Relay może korzystać z wygodnej i ekologicznej formy odbiorów i nadań przesyłek.