InventionMed rozpoczyna kolejny pilotaż TutorDerm

InventionMed S.A., notowana na NewConnect, technologiczna firma z branży medycznej, rozpoczyna kolejny pilotaż innowacyjnego projektu TutorDerm w Collegium Medicum w Bydgoszczy. Jest to następna renomowana uczelnia medyczna, na której pojawi się urządzenie. W pierwszej połowie kwietnia sprzęt został wypożyczony przez Warszawski Uniwersytet Medyczny. TutorDerm to innowacyjny edukacyjny symulator medyczny wykorzystujący m.in. technologię VR.

W dniach 25-26 maja w Collegium Medicum w Bydgoszczy miał miejsce cykl pilotaży w wykorzystaniem TutorDerm. Po pozytywnym zakończeniu pilotażu istnieje możliwość kontynuacji współpracy pomiędzy InventionMed a uczelnią. Spółka wraz z zakończeniem pilotażu w Collegium Medicum nie wyklucza współpracy z następnymi ośrodkami medycznym.

– Rozpoczęliśmy pilotaż na kolejnej uczelni. Jest to dla nas bardzo ważna informacja, gdyż świadczy ona o tym, że nasze urządzenie jest doceniane przez coraz szersze grono odbiorców. Mamy nadzieje, że TutorDerm będzie zdobywał uznanie w kolejnych ośrodkach medycznych. Na ten moment jesteśmy zadowoleni z tego jak przebiegają testy naszego flagowego urządzenia oraz jaki jest odbiór przez profesjonalistów. – mówi Tomasz Kierul, prezes zarządu InventionMed.

TutorDerm jest to symulator medyczny, który został stworzony dla potrzeb edukacji z dziedziny dermatologii klinicznej i estetycznej. Produkt w swym działaniu wykorzystuje technologię wirtualnej rzeczywistości. Symulowanie działań TutorDerm dostarcza wrażenie immersji środowiska wizualnego oraz czucia, co umożliwia praktykowanie zabiegów m. in. lekarzom, kosmetologom oraz studentom.

Collegium Medicum jest uczelnią mającą swoją siedzibę w Bydgoszczy. Zatrudnia około 1440 pracowników (w tym około 860 nauczycieli akademickich). Studiuje tam ponad 5000 studentów na trzech wydziałach: Lekarskim, Farmaceutycznym oraz Nauk o Zdrowiu. Na uczelni realizowane są studia anglojęzyczne oparte o polski program studiów.