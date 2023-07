Inwestorzy oczekują osłabienia złotego w 2024 roku

Od początku roku złoty wzmocnił się wobec dolara o 10%. Wyraźnego osłabienia złotego inwestorzy spodziewają się w początkach 2024 r., z powodu tegorocznych decyzji RPP o obniżkach stóp procentowych.

Rynek stawia na obniżki stóp procentowych jesienią. Wycenia sytuację, jakby decyzja ta była już „zaklepana”

Stawki FRA (kontrakty na przyszłą stopę procentową, które są instrumentem pochodnym, oferowane przez rynki finansowe, będącym odmianą kontraktów forward) w perspektywie 3 miesięcy obstawiają przede wszystkim dwie obniżki stóp procentowych.

– W perspektywie 6 miesięcy inwestorzy obstawiają nawet trzy obniżki, w sumie o 150 pkt. bazowych, co wydaje się ekstremalne – mówi w rozmowie z MarketNews24 Michał Stajniak, ekspert XTB. – Nawet prezes NBP powiedział ostatnio, że rynek przesadza w swych oczekiwaniach.

Kluczowym czynnikiem, aby RPP obniżyła stopy procentowe ma być spadek inflacji do poziomu jednocyfrowego, a potencjalnie może to stać się już w sierpniu albo we wrześniu.

To otwiera drogę do pierwszej obniżki we wrześniu lub październiku. We wrześniu i październiku inflacja może sprawiać dobre wrażenie, spadnie ze względu na efekt bazy, gdyż rok wcześnie ceny rosły bardzo szybko.

Jednocześnie mamy najnowsze projekcje NBP, że prawdopodobieństwo osiągnięcia zdrowego dla gospodarki celu inflacyjnego (2,5% +/-1%) na koniec 2025 r. jest na poziomie 50%.

– Jeżeli stopy procentowe zostaną obniżone tylko w połowie tego co widzi rynek, cel inflacyjny może być bardzo trudny do osiągnięcia, a będący w mniejszości jastrzębio nastawieni członkowie RPP ostrzegają, że obniżka będzie błędem – komentuje ekspert XTB. – Kluczowe jest jednak ile tych obniżek będzie, jeżeli jedna lub dwie może to nie mieć dużego wpływu na zagrożenia dotyczące powrotu rosnącej inflacji.

Ze względu na efekt bazy kłopotliwe dane inflacyjne mogą pojawić się za listopad i grudzień, gdyż rok do roku akurat wówczas wzrost cen był już niższy. Początek 2024 r. może więc przynieść duże rozczarowanie.

– To właśnie na początku 2024 r. w ocenie inwestorów powinno dojść do wyraźnego osłabienia złotego – mówi M.Stajniak z XTB. – Inwestorzy oczekują, że na koniec tego roku kurs złotego wobec dolara znajdzie się w przedziale 3,90-4,00 zł, a później spodziewa się sporego odbicia do 4,15-4,20 zł za dolara.

Pod koniec lipca kurs złotego zbliżył się bardzo do 4,00 zł. Minimum z 52 tygodni to 3,94 zł (17 lipiec br.), a maksimum – 5,04 zł.