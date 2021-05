Inżynierowie IT z Gliwic docenieni na rynku brytyjskim oraz przez amerykański portal branżowy dla sektora B2B

Branżowe stowarzyszenie globalnego sektora outsourcingowego Global Sourcing Association’s wyróżniło gliwickie przedsiębiorstwo technologiczne Future Processing za najlepszą odpowiedź na pandemię COVID-19. Z kolei w dorocznym rankingu serwisu Clutch, wiodącej amerykańskiej platformy ocen i recenzji usług w sektorze B2B, firma znalazła się znalazło się w czołowej dziesiątce wśród stu najlepszych polskich przedsiębiorstw specjalizujących się w usługach programistycznych, konsultingu w chmurze i testowaniu aplikacji.

W ostatnich miesiącach FP notuje stabilnie rosnący popyt na swoje usługi ze wszystkich krajów, w których ma klientów, w tym z Wielkiej Brytanii. Według prognoz rynek oprogramowania w latach 2021-2025 odnotuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) od kilku do kilkunastu procent. W przypadku rynku brytyjskiego szacuje się go na 5,8 proc., co oznaczałoby osiągnięcie wartości ok. 24 mld GBP w 2025 roku.

800 osobowy zespół przechodzi na pracę zdalną

Wiosną 2020 roku, po pojawieniu się zagrożenia ze strony Covid-19, zarząd gliwickiej spółki podjął decyzję o całkowitym przejściu pracy firmy na tryb zdalny. Całą operację dla 800 osobowego zespołu pracowników zrealizowano w ciągu 24 godzin. Podjęto także szereg działań w kontekście bezpieczeństwa pracowników m.in. powołany został specjalny zespół covidowy, którego zadaniem jest odpowiednie reagowanie na zgłoszenia zachorowania wśród pracowników.

– W przypadku Global Sourcing Association’s (GSA) doceniono nas w kategorii Strategic Sourcing Awards za wdrażanie mierzalnych czynników, podejście „ludzie przede wszystkim” oraz aspekt CSR. Jesteśmy dumni, że mogliśmy zapewnić naszym klientom i pracownikom spokój w czasach, którym towarzyszy niepewność. Poczucie stabilizacji jest obok wzajemnego zaufania jedną z największych wartości obecnej rzeczywistości. W FP od lat w ten sposób podchodzimy do biznesu, który możemy dynamicznie rozwijać dzięki dobrym relacjom z klientami, opartymi właśnie na zaufaniu. Taka droga procentuje – komentuje Michał Grela, Field Manager w Future Processing.

– W 2020 roku gospodarki większości krajów świata zanotowały ujemny wzrost, czego bezpośrednią przyczyną była pandemia koronawirusa. Po krótkotrwałym okresie niepewności odnotowano powrót na ścieżkę stabilnie rosnącego popytu na ofertę usług FP ze wszystkich krajów pochodzenia naszych klientów. Zakres i specyfika funkcjonowania branży IT pozwoliły zatem na uniknięcie negatywnych skutków recesji gospodarczej. Równolegle konieczność ograniczenia kontaktów bezpośrednich w dobie pandemii potwierdziła zasadność działań podejmowanych zarówno przez sektor prywatny, jak i publiczny w kierunku cyfryzacji wielu obszarów. Ten fakt może stać się szansą rozwojową dla firm z branży IT także w bieżącym roku. Według wielu prognoz rynek oprogramowania odnotuje w latach 2021-2025 skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie od kilku do kilkunastu procent. W przypadku rynku brytyjskiego szacuje się go na 5,8 proc., co oznaczałoby osiągnięcie wartości ok. 24 mld GBP w 2025 roku. Kwietniowy odczyt wskaźnika usługowego PMI dla UK 60,1 punktów (80 miesięczne maksimum) potwierdza swoisty pozytywny szok popytowy, który w naszej opinii będzie również widoczny zakupach rozwiązań IT – komentuje dr Rafał Żelazny, Risk&Finance Manager w Future Processing.

Potencjalni klienci patrzą na Clutch

Przy opracowywaniu rankingu Clutch ocenie poddane zostały firmy z całej Polski. Ich zespoły specjalizują się w tworzeniu oprogramowania na zamówienie, aplikacji mobilnych, sztucznej inteligencji, a także w rozwoju e-commerce oraz w innych wykwalifikowanych usługach IT. Do przygotowania zestawienia wykorzystano zweryfikowaną przez serwis historię dostarczania klientom wysokiej jakości produktów, pozytywnych (również zweryfikowanych) recenzji klientów, a także zakres oferowanych usług. Warunkiem udziału w rankingu jest posiadanie konta na platformie Clutch.

– Z Clutch miesięcznie korzysta ponad pół miliona firm z całego świata, zarówno tych kupujących, jak i sprzedających usługi. Dzięki niej mają ułatwiony dostęp do wiarygodnych informacji rynkowych, co pomaga w podejmowaniu decyzji biznesowych. Wyróżnienie, którego fundamentem są de facto opinie naszych klientów, to najlepsza rekomendacja dla firm, które szukają partnerów do współpracy. Po raz kolejny zostaliśmy sklasyfikowani w czołówce polskiego sektora IT, co jest podkreśleniem naszej rzetelności i silnej pozycji – podkreśla Tomasz Hanke, Lead Generation Manager.