Jak długo statystyczny Polak pracuje na nowy samochód?

W styczniu br. statystyczny Kowalski musiał przeznaczyć na zakup nowego samochodu 30 średnich miesięcznych pensji. Dziś musi dołożyć jeszcze dodatkowe dwie pensje. W Top 10 modeli z największym wzrostem średniej ceny sprzedaży pierwsze miejsca zajmują Smart Forfour i Skoda Citigo.

Eksperci rankomat.pl przyjrzeli się danym Samar dotyczącym sprzedaży nowych samochodów w Polsce. W okresie od stycznia do września 2020 roku Polacy zarejestrowali o 28% mniej nowych samochodów osobowych niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Mniejsze zainteresowanie zakupem aut prosto z salonu może być związane m.in. ze wzrostem ich cen, nieproporcjonalnym do podwyżek wynagrodzeń. We wrześniu 2020 roku średnia cena sprzedaży nowego samochodu osobowego była wyższa niż w styczniu br. o 8 tysięcy złotych. Średnia pensja netto w naszym kraju wzrosła w tym okresie (styczeń 2020 vs wrzesień 2020) zaledwie o 63 zł.

Coraz dłużej pracujemy na nowy samochód

Z analizy Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar wynika, że we wrześniu 2020 roku średnia cena sprzedaży nowego samochodu osobowego wynosiła 123 555 złotych (średnia ważona wyliczona na podstawie cen katalogowych). Przy przeciętnym średnim wynagrodzeniu netto 3875,97 zł (wg GUS), na samochód z salonu trzeba było pracować aż dwa lata i osiem miesięcy (32 miesiące).

W styczniu 2020 r. średnia ważona cena sprzedaży nowego samochodu osobowego wynosiła 115 540 złotych. Przy średnim wynagrodzeniu 3813,20 zł netto, na pojazd trzeba było pracować o dwa miesiące krócej niż we wrześniu br.

Czy Covid-19 miał wpływ na ceny nowych aut osobowych?

Największy wzrost cen nowych samochodów zbiegł się w czasie z momentem niepewności gospodarczej, związanej z pandemią koronawirusa. Spekulowano wówczas, że COVID-19 wpędzi świat w największe załamanie gospodarcze od czasu Wielkiego Kryzysu lat 30 XX wieku.

Pierwsza fala epidemii faktycznie pozostawiła spory ślad w motoryzacji. W okresie marzec-maj 2020 r. odnotowano m.in. znaczny spadek w sprzedaży nowych pojazdów (-53,6%), a także w liczbie aut sprowadzonych z zagranicy (-46%), w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego. Jednak COVID-19 nie jest wyłączną przyczyną wzrostu średnich cen nowych samochodów osobowych.

Dlaczego ceny nowych samochodów osobowych rosną?

Zdaniem specjalistów Samar średnia cena sprzedaży nowych samochodów osobowych wzrosła głównie z powodu zwiększania restrykcji dotyczących emisji CO2.

Komisja Europejska zachęca producentów samochodów osobowych do tego, aby podwoili wysiłki mające na celu obniżenie średniej emisji dwutlenku węgla w sprzedawanej flocie, jak również zwiększyli produkcję pojazdów niskoemisyjnych i bezemisyjnych. W związku z tym, coraz więcej koncernów zwiększa ofertę pojazdów elektrycznych i hybryd typu plug-in. Ceny takich samochodów są znacznie wyższe niż spalinowych, co ostatecznie wpływa na średnią ważoną cenę sprzedaży.

Która marka jest najdroższa w sprzedaży nowych aut?

Na pierwszym miejscu listy Top 10 samochodów z największym wzrostem cen sprzedaży w 2020 r. opracowanej przez Samar znalazł się Smart, którego cena wzrosła aż o 80,8%. Okazuje się jednak, że winę za to ponosi wycofanie z oferty silników spalinowych i zastąpienie ich elektrycznymi. Podobną zależność można zauważyć w przypadku Subaru (5 lokata na liście, +12,7%), którego producent wprowadził do oferty popularnych modeli droższe wersje hybrydowe.

Oczywiście zwiększona produkcja drogich samochodów elektrycznych i hybryd nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na średnie ceny nowych pojazdów. Zawyżają je również m.in. wysokie ceny niektórych modeli, np. Porsche 718 (+17,8%) oraz 911 (+9,8%) czy Lamborghini (+14,2%). W ostatnim przypadku zdecydowała sprzedaż zaledwie 5. sztuk najdroższego modelu Aventador, kosztującego blisko 2 mln zł.

Listę Samar Top 10 modeli samochodów o największej dynamice wzrostu średniej ceny sprzedaży również otwierają te, w których wyeliminowano napęd spalinowy na rzecz elektrycznego. Do pierwszej trójki należą: Skoda Citigo (+120,2%), Smart Forfour (+93,3%) oraz Smart Fortwo (+71,4%). Kolejne miejsce także przypadło w udziale autom z napędem ekologicznym – Subaru Impreza z układem hybrydowym.

Ceny nowych samochodów rosną. A co z cenami ubezpieczeń?

– Nabywcy aut osobowych prosto z salonu nie muszą obawiać się wysokich cen ubezpieczenia auta. Niezmiennie od kilku lat towarzystwa oferują im OC w bardzo atrakcyjnej cenie. Z kalkulacji użytkowników naszej porównywarki wynika, że w okresie od stycznia do września 2020 r. średnie ceny polis OC dla właścicieli najnowszych pojazdów (rok produkcji 2020 oraz 2019) obniżyły się o 5% – mówi Tomasz Kroplewski kierownik ds. rozwoju sprzedaży rankomat.pl.

Wyższa cena sprzedaży nowego samochodu może jednak wiązać się ze wzrostem kosztów ubezpieczenia autocasco. Ubezpieczyciele podczas wyceny składki AC biorą pod uwagę m.in. wartość auta (sumę ubezpieczenia) i koszt jego ewentualnej naprawy. Im droższy będzie pojazd, jego części zamienne czy skomplikowany proces likwidacji szkody, tym większe prawdopodobieństwo, że ubezpieczyciel przedstawi nam wygórowaną cenowo ofertę.