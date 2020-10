Jak dołączyć do grona świadomych przyszłych liderów firm rodzinnych? Rusza rekrutacja w Akademii Sukcesora

Właśnie ruszyła rekrutacja do czwartej edycji managerskiego programu Akademia Sukcesora organizowanego przez Instytut Biznesu Rodzinnego. Program dedykowany jest sukcesorom, którzy chcieliby rozszerzyć swoje kompetencję oraz wiedzę. Formuła programu jest unikatowa – większość zjazdów odbywa się w znanych i dużych firmach rodzinnych pod okiem Mentora – właściciela lub Prezesa danej firmy. „Na rynku polskim wciąż brakuje programów managerskich skierowanych do młodych następców z firm rodzinnych. Programów, które obok kompetencji stricte biznesowych uwzględniałyby dynamikę biznesu prowadzonego przez rodzinę i rodzinne wartości. Dlatego zdecydowaliśmy się stworzyć Akademię Sukcesora – program managerski, w którym sukcesorzy uczyą się od najlepszych przedsiębiorców z firm rodzinnych” – zaznacza dr Adrianna Lewandowska, lider merytoryczny programu oraz Prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego”

Aby zrealizować prestiżowy program dla sukcesorów z całej Polski, organizatorzy postawili na atrakcyjne formy spotkań. Do programu zostali zaproszeni Mentorzy – przedsiębiorcy rodzinni z długoletnią tradycją i praktyką biznesu, posiadający niezwykłą, unikatową wiedzę na temat prowadzenia firmy rodzinnej. W ubiegłych edycjach byli to min. Adam Mokrysz (Mokate), Henryk Orfinger (Dr Irena Eris) czy Marcin Ochnik (Ochnik). Każdy z Mentorów będzie gospodarzem wybranego zjazdu. Dwudniowe zjazdy będą odbywać się w firmie Mentora – uczestnicy wspólnie ją zwiedzają, uczestniczą w prelekcji Mentora, a następnie przechodzą do tematyki danego zjazdu i części warsztatowej prowadzonej przez eksperta.

Tematyka spotkań jest oryginalna i wyjątkowa. Poza wykonaniem wyzwania postawionego przez Mentora, części praktycznej i warsztatowej, uczestnicy mają możliwość dyskusji oraz podjęcia tematów związanych z rolą sukcesora jako przyszłego lidera w biznesie, rodzinie i społeczeństwie. Tematy te to siła ładu rodzinnego, procesy sukcesyjne, zarządzanie konfliktem, różnice pokoleniowe i role w firmie rodzinnej, budowanie marki firmy rodzinnej. Organizatorzy chcąc zapewnić kompleksowość nauczania nie zapomnieli o trendach globalnych i lokalnych wpływających na rzeczywistość gospodarczą. Pojawią się zagadnienia z service design, innovation management czy international management.

„Na co dzień spotykam się z firmami rodzinnymi, rozmawiając z nimi o codziennych wyzwaniach i kierunkach rozwoju. Widzę zaangażowanie i pasję młodych liderów, ich determinację, chęć rozwoju i ogrom wysiłku, który wkładają w rozwój przedsiębiorstw rodziców. Widzę ich ogromny głód wiedzy i chęć nauki, ich ciągłe dążenie do bycia najlepszym” – podkreśla dr Adrianna Lewandowska.

Organizatorzy podkreślają fakt, iż dużą wartością jest spotkanie się w gronie przyjaciół, znajomych i tych, którzy mają podobną sytuację sukcesyjną. Program umożliwia spotkanie przy jednoczesnej wymianie wiedzy i doświadczeń. Z dużą dbałością dobierani są eksperci i praktycy biznesu – którzy swoją wiedzą inspirują młode pokolenie przedsiębiorców do podejmowania wyzwań związanych z prowadzeniem biznesu. Strefą nie bez znaczenia pozostaje także dbałość o rozwój osobisty kiedy sukcesorzy spotykają się z coachem i trenerem. Wykowywane są wtedy testy predyspozycji i odkrywanie talentów. Dla każdego sukcesora zostaje opracowana indywidualna ścieżka rozwoju.

Program managerski Akademia Sukcesora ma na celu stwarzanie warunków do wymiany doświadczeń i nauki oraz stworzenie społeczności sukcesorów z firm rodzinnych. „Wiemy, że jedną z unikalnych wartości jaką absolwenci wynoszą z tego programu jest nie tylko wiedza, praktyka, ale zalążek relacji międzyludzkich z innymi sukcesorami, a także z nestorami czy ekspertami” – mówi dr Adrianna Lewandowska.