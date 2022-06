Jak działa Konstytucja Biznesu?

Konstytucja Biznesu to pakiet pięciu ustaw, które zostały przyjęte w 2018 roku. Wśród nich najważniejsza to prawo przedsiębiorców. Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało OSR ex post – czyli ocenę skutków regulacji do pakietu tychże pięciu ustaw, w szczególności do prawa przedsiębiorców. Czym jest taka ocena i dlaczego to jest ważne? Taka ocena pozwala stwierdzić, jak te przepisy funkcjonowały w praktyce – czyli jak przedsiębiorcy i urzędnicy oceniają funkcjonowanie tych przepisów, jak one działały, czy się sprawdziły. Taka ocena została przeprowadzona dopiero kilkanaście razy w ciągu ostatnich pięciu, sześciu lat. W związku z tym jest to bardzo rzadki element procesu legislacyjnego. Natomiast jest to bardzo istotna kwestia – trzeba oceniać funkcjonowanie przepisów, które mają w istotny sposób poprawiać pozycję przedsiębiorców względem urzędników, a także ułatwiać prowadzenie biznesu. Ważna rzecz, jaką wprowadzono kilka lat temu – to katalog zasad, które obowiązują zarówno przedsiębiorców, jak i urzędników. Wśród nich najważniejsza to domniemanie uczciwości przedsiębiorcy, a także rozstrzyganie wątpliwości co do prawa na korzyść przedsiębiorcy. Warto podkreślić, że e-administracja w postaci portalu biznes.gov.pl – jak to zostało przedstawione w ocenie skutków regulacji ex post – znacząco się rozwinęła, mamy do czynienia już z ponad 400 usługami publicznymi, które zostały zdigitalizowane. Notowany jest kilkuset procentowy wzrost jeśli chodzi o liczbę odsłon i wyświetleń rządowej witryny biznes.gov.pl i jest to zdecydowanie sygnał pozytywny – świadczący o tym, że przedsiębiorcy mają zaufanie do e-usług i chcą z nich korzystać.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że taki dokument został przygotowany i przekazany do konsultacji. Niestety widzimy zbyt wolne postępy w stosunku do tego, czego mogliśmy oczekiwać, czego się spodziewaliśmy. Po części wynika to ze sprzecznych zapisów w Kodeksie karnym. Jest tam artykuł 231, który stanowi o przestępstwie urzędniczym i który może stanowić pewnego rodzaju blokadę ze strony urzędników dla rozstrzygania wątpliwości co do prawa na korzyść przedsiębiorcy – powiedział serwisowi eNewsroom Piotr Wołejko, ekspert ds. społeczno-gospodarczych Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP). – W związku z tym w odpowiedzi na OSR ex post, który przesłaliśmy do Ministerstwa Rozwoju i Technologii, zaproponowaliśmy legislacyjne rozwiązanie tego problemu – czyli korektę artykułu 231 Kodeksu karnego. Oprócz tego zaproponowaliśmy, aby reprezentatywne organizacje pracodawców zasiadające w Radzie Dialogu Społecznego mogły występować do właściwych organów administracji, organów państwa o interpretację, wytyczne o charakterze generalnym, abstrakcyjnym i ogólnym co do funkcjonowania poszczególnych przepisów czy grup przepisów w poszczególnych ustawach. Wynika to z faktu, że interpretacje indywidualne mają bardzo ograniczony obszar zastosowania. Ponadto zachęcamy do tego, by digitalizować kolejne usługi publiczne i umożliwiać w szerszym zakresie kontakt elektroniczny z urzędami, organami administracji. A także o to, by rejestry publiczne prowadzone przez poszczególne organy były ze sobą połączone funkcjonalnie – to znaczy umożliwiały dostęp i wymianę informacji – podkreśla Wołejko.