Coraz więcej osób korzysta z możliwości robienia zakupów przez Internet. Rozwój e-sklepów postępuje w błyskawicznym tempie, obejmując kolejne udogodnienia i nowe technologie. E-commerce stanowi więc bardzo atrakcyjny pomysł na biznes, pozwalając początkującym przedsiębiorcom szybko i łatwo wejść na rynek. Chcesz rozpocząć działalność tego typu? Koniecznie zapoznaj się z naszym szczegółowym poradnikiem!

Dlaczego warto otworzyć sklep internetowy?

Z roku na rok liczba sklepów internetowych w Polsce wzrasta. Dzieje się tak, ponieważ konsumenci coraz częściej rezygnują z zakupów stacjonarnych na rzecz e-commerce’u. Cenią sobie dostępność asortymentu przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, a także dostawę do samych drzwi. Zdecydowana większość polskich internautów korzysta więc z ofert e-sklepów.

Wszystko to sprawia, że handel internetowy jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów rynku. Według szacunków ma rosnąć w tempie 12% rocznie, przekraczając w 2026 roku 162 mld zł. Powstawaniu nowych e-sklepów sprzyja także wspomniana już łatwość ich uruchomienia. Rozpoczęcie sprzedaży online nie wymaga dziś żadnych specjalistycznych umiejętności — czy to w zakresie IT, czy grafiki komputerowej.

Jak otworzyć sklep internetowy?

Choć wejście na rynek e-commerce jest wyjątkowo łatwe, każdy aspirujący przedsiębiorca musi zmierzyć się z kilkoma formalnościami. Zakładając własny sklep internetowy, skup się na następujących etapach:

1. Wybierz branżę i asortyment

Aby prowadzić sprzedaż w sieci, potrzebujesz dobrego pomysłu na biznes. Kluczem do sukcesu okaże się bez wątpienia atrakcyjna oferta. Powinna ona obejmować produkty, które cieszą się dużą popularnością. Aby zweryfikować, czego użytkownicy poszukują w Internecie, możesz skorzystać z darmowego narzędzia Google Trends. Pamiętaj jednak, że wybrana przez Ciebie branża nie może być zbyt nasycona. W przeciwnym razie będziesz mieć nie lada problemy z wybiciem się na tle konkurencji.

Asortyment do swojego sklepu możesz pozyskiwać na cztery różne sposoby:

zakupy w hurtowni — najpopularniejsze rozwiązanie, pozwalające stosunkowo niskim kosztem zaopatrzyć się we wszystkie niezbędne towary,

— najpopularniejsze rozwiązanie, pozwalające stosunkowo niskim kosztem zaopatrzyć się we wszystkie niezbędne towary, zakupy u producenta — metoda wymagająca składania dużych zamówień, obniżających jednostkowe koszty produktu; przeznaczona dla największych sklepów z odpowiednim zapleczem magazynowym i sporymi obrotami,

— metoda wymagająca składania dużych zamówień, obniżających jednostkowe koszty produktu; przeznaczona dla największych sklepów z odpowiednim zapleczem magazynowym i sporymi obrotami, dropshipping — współpraca z hurtowniami, które zajmują się magazynowaniem, pakowaniem i wysyłką towarów w imieniu sprzedawcy; pozwala obniżyć ryzyko inwestycyjne,

— współpraca z hurtowniami, które zajmują się magazynowaniem, pakowaniem i wysyłką towarów w imieniu sprzedawcy; pozwala obniżyć ryzyko inwestycyjne, tworzenie rękodzieła — sposób przeznaczony dla uzdolnionych manualnie przedsiębiorców; pozwala zredukować koszty pozyskania towaru i uniknąć problemu bezpośredniej konkurencji.

2. Załóż działalność gospodarczą

Rejestracja działalności gospodarczej nie jest koniecznością w przypadku prowadzenia sprzedaży internetowej, lecz taka decyzja zdecydowanie ułatwi Ci funkcjonowanie na rynku. Firmę z łatwością założysz online, a jedyne koszty, do jakich się w ten sposób zobowiążesz, to comiesięczne składki ZUS i wynagrodzenie dla biura rachunkowego.

Jeżeli zrezygnujesz z założenia firmy, będziesz prowadzić działalność nierejestrowaną. Taka forma biznesu ograniczy Twoje przychody do połowy minimalnego wynagrodzenia (1505 zł brutto w 2022 r.) i utrudni Ci nawiązywanie współpracy z licznymi kontrahentami (np. takimi jak hurtownie dropshippingowe). Zaoszczędzisz jednak na składkach ZUS i bez ryzyka przetestujesz swój pomysł na biznes.

3. Ustal metody dostawy i formy płatności

Uruchamiając własny sklep internetowy, musisz zadbać o jego funkcjonalność. Okaże się on tym wygodniejszy dla klientów, im bardziej wyjdziesz naprzeciw ich potrzebom i oczekiwaniom. Mowa przede wszystkim o preferowanych przez nich metodach dostawy i formach płatności. Te pierwsze powinny obejmować:

dostawę pod wskazany adres (przez kuriera lub listonosza),

dostawę do paczkomatu,

dostawę do punktu partnerskiego,

transfer na dysk (w przypadku materiałów cyfrowych),

dostawę do placówki pocztowej,

dostawę do oddziału sklepu.

W zakresie płatności należy natomiast udostępnić użytkownikom między innymi:

szybkie przelewy,

wysyłki za pobraniem,

przelewy tradycyjne,

płatności gotówkowe,

płatności kartą,

płatności mobilne (np. BLIK),

płatności ratalne.

4. Wybierz oprogramowanie sklepowe

Decyzja dotycząca oprogramowania e-commerce zaważy na sprawności uruchomienia sklepu i wygodzie jego prowadzenia. W Twoim interesie jest wybór kompleksowej platformy, która zagwarantuje Ci dostęp do takich funkcji jak:

kreator sklepu z gotowymi szablonami,

integracje z hurtowniami i dodatkowymi kanałami sprzedaży,

bramki płatności i usługi kurierskie,

narzędzia marketingowe,

system księgowy,

hosting,

certyfikat SSL,

wsparcie techniczne.

Na wszystkie te udogodnienia — i znacznie więcej — możesz liczyć w przypadku abonamentowych platform SaaS. Pozwalają one na wybór pakietu dostosowanego do Twoich potrzeb i zapewniają całkowitą samodzielność w zakresie obsługi zamówień.

5. Załóż sklep i wprowadź do niego produkty

Zaprojektowanie sklepu internetowego i wprowadzenie na stronę danych produktowych może okazać się dla Ciebie nie lada utrapieniem. W przypadku użycia oprogramowania open source przyda Ci się prawdopodobnie pomoc doświadczonego informatyka. Prace pochłoną mnóstwo czasu i będą wymagały niemałego budżetu.

Sytuacja wygląda na szczęście zupełnie inaczej w przypadku oprogramowania abonamentowego. Obejmuje ono bowiem intuicyjny kreator stron z dostępem do edytowalnych szablonów, dzięki czemu możesz zupełnie samodzielnie uruchomić sklep zaledwie kilkoma kliknięciami. Odpowiednia platforma SaaS pozwoli Ci także od razu zintegrować witrynę z bramką płatności, usługami kurierów, dodatkowymi kanałami sprzedaży oraz hurtowniami.

Ta ostatnia funkcja zdecydowanie ułatwi Ci wprowadzenie produktów do sklepu. Zamiast robić to ręcznie, uruchomisz po prostu automatyczne pobieranie danych. Co istotne, będą one na bieżąco aktualizowane, więc w przypadku ewentualnej zmiany stanów magazynowych lub cen informacje na Twojej stronie zostaną dostosowane do bieżącej sytuacji.

6. Zacznij działania marketingowe

Uruchomienie sklepu internetowego to dopiero początek Twojej pracy. Od tej pory musisz zajmować się obsługą zamówień i prowadzić odpowiednio zaplanowane działania marketingowe. Dzielą się one na płatne i darmowe. Wszystkie jednak wymagają sporych nakładów czasowych, więc zastanów się nad zatrudnieniem specjalisty lub — w dalszej perspektywie — nad współpracą z agencją reklamową.

Płatne działania reklamowe obejmują przede wszystkim:

kampanie Google Ads — emisja reklam (tekstowych, graficznych czy wideo) w wyszukiwarce Google, serwisach partnerskich, a także na YouTube i w Gmail,

— emisja reklam (tekstowych, graficznych czy wideo) w wyszukiwarce Google, serwisach partnerskich, a także na YouTube i w Gmail, kampanie Facebook Ads — reklamy na Facebooku, odznaczające się precyzyjnym targetowaniem i wysoką skutecznością,

— reklamy na Facebooku, odznaczające się precyzyjnym targetowaniem i wysoką skutecznością, porównywarki cen — płacąc za obecność w takich serwisach jak Ceneo, zwiększasz swoje zasięgi.

Darmowe działania marketingowe skupiają się natomiast wokół:

pozycjonowania — polegającego na zwiększaniu widoczności strony w wyszukiwarce,

— polegającego na zwiększaniu widoczności strony w wyszukiwarce, content marketingu — obejmującego tworzenie i dystrybucję profesjonalnych treści,

— obejmującego tworzenie i dystrybucję profesjonalnych treści, mediów społecznościowych — pozwalających na kreowanie pozytywnego wizerunku i budowę grupy lojalnych odbiorców wokół marki.

7. Połącz sklep z dodatkowymi kanałami sprzedaży

Choć witryna sklepu internetowego to podstawowy kanał sprzedaży w sieci, warto wzbogacić go także o dodatkowe. W ten sposób poszerzysz swoje zasięgi, zwiększając szanse na pozyskanie nowych klientów. Choć do dyspozycji masz całe mnóstwo różnych serwisów, w ich doborze kieruj się przede wszystkim zwyczajami swojej grupy docelowej. Powinny interesować Cię wyłącznie te miejsca, w których przebywają Twoi potencjalni klienci.

Do najskuteczniejszych kanałów sprzedażowych należą bez wątpienia:

Allegro — największy marketplace w Polsce, oferujący produkty z niemal każdej kategorii,

— największy marketplace w Polsce, oferujący produkty z niemal każdej kategorii, Ceneo — najbardziej rozpoznawalna porównywarka cen, oferująca także możliwość bezpośredniej finalizacji transakcji,

— najbardziej rozpoznawalna porównywarka cen, oferująca także możliwość bezpośredniej finalizacji transakcji, eBay — międzynarodowy serwis aukcyjny, przydatny zwłaszcza podczas ekspansji na rynki zagraniczne,

— międzynarodowy serwis aukcyjny, przydatny zwłaszcza podczas ekspansji na rynki zagraniczne, Empik Marketplace — portal skupiający się na kilkunastu kategoriach, w tym przede wszystkim na multimediach i książkach,

— portal skupiający się na kilkunastu kategoriach, w tym przede wszystkim na multimediach i książkach, Morele — grupa tematycznych serwisów poświęconych takim kategoriom jak elektronika, sport i turystyka, dom i ogród, zabawki i artykuły dziecięce, kosmetyki,

— grupa tematycznych serwisów poświęconych takim kategoriom jak elektronika, sport i turystyka, dom i ogród, zabawki i artykuły dziecięce, kosmetyki, OLX — serwis ogłoszeniowy, oferujący dostęp do specjalnej funkcji przesyłek.

Podsumowanie

Otwarcie sklepu internetowego w dzisiejszych czasach nie powinno sprawić problemów nikomu, kto potrafi posługiwać się komputerem. Potrzebujesz jedynie kompleksowej platformy e-commerce, oferującej dostęp do wszystkich niezbędnych funkcji sprzedażowo-marketingowych. Praktyczne integracje pozwolą Ci zautomatyzować kluczowe procesy i znacząco ułatwią obsługę zamówień. Więcej informacji na temat zakładania sklepu internetowego, znajdziesz pod adresem: https://blog.sky-shop.pl/jak-otworzyc-sklep-internetowy/