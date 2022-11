Salesforce Shopping Index Q3 – gdy świat zwalnia, Europa Środkowa wciąż kupuje, nawet więcej niż rok temu

Wzrost kosztów życia, obawy geopolityczne i ograniczenia w łańcuchach dostaw nadal nie oszczędzają światowego handlu online. Według najnowszej odsłony Salesforce Shopping Index, globalna sprzedaż online spadła (w ujęciu globalnym) o 2% rok do roku (YoY) w trzecim kwartale 2022 roku.

Liczba osób dokonujących zakupów przez Internet (-4%) wraz z wartością zamówień (-5%) spadła w porównaniu z rokiem poprzednim, ponieważ konsumenci na całym świecie pozostają ostrożni w wydawaniu pieniędzy – dane globalne.

Jeszcze większy spadek odnotowano w przypadku całego Starego Kontynentu. Sprzedaż online w Europie w trzecim kwartale 2022 roku spadła o 9% rok do roku, przy czym wartość zamówień zmniejszyła się o 1%. Konsumenci w regionie wydali więcej na modę – w szczególności Obuwie (+18%), a także Torebki i Bagaż (+17%) – podczas gdy znacznie mniej chętnie sięgali po artykułu z kategorii Zabawki i Nauka (-22%) oraz Dom (-19%). Bardzo widoczny jest tutaj wpływ wojny na Ukrainie, która spowodowała wzrost cen energii i przyczyniła się do notowanych kolejnych rekordów inflacji, a także niepewności gospodarczej i jej negatywnego wpływu na zaufanie konsumentów. W III kwartale ciężkie chwile przeżywała przede wszystkim Wielka Brytania – kraj ten musiał zmagać się z trwającymi skutkami Brexitu, stanem politycznej niepewności oraz wspomnianymi wcześniej problemami, z którymi borykają się detaliści w całej Europie. Sprzedaż online w regionie UKI spadła o 13% rok do roku, wielkość zamówień spadła o 8%, zaś ruch na platformach handlu internetowego pozostał bez zmian.

Wyłączoną z powszechnych spadków zainteresowania e-zakupami enklawą okazała się jednak Europa Środkowo – Wschodnia. Handel elektroniczny w Europie Wschodniej wzrósł w III kwartale o 6%, a liczba zamówień wzrosła o 17%, pomimo 2% spadku ruchu. Wzrost ten można prawdopodobnie przypisać zauważalnym wzrostom nominalnych stawek płac, które były obserwowane w całym regionie w ciągu ostatnich kilku kwartałów, co przekłada się na większą swobodę wydatków. Oxford Economics spodziewa się, że wzrost płac w regionie pozostanie na wysokim poziomie, przy czym należy oczywiście zaznaczyć również fakt, że gwałtowna inflacja w regionie utrzyma się dłużej. Co ciekawe, trendowi malejących obrotów w e-handlu opiera się również Hiszpania. W III kwartale b.r. odnotowała skromny wzrost o 2% w ujęciu rocznym, przy czym liczba zamówień wzrosła o 17%. Ogólny ruch w sieci wzrósł o 10%, dzięki 11% wzrostowi ruchu na komputerach stacjonarnych i 10% wzrostowi ruchu na urządzeniach mobilnych.

Jak przekonuje analiza Salesforce Shopping Index, w związku z tym, że zbliża się szczyt sezonu zakupowego, można się spodziewać, że nie odnotujemy znaczącego wzrostu sprzedaży online w stosunku do roku ubiegłego, niezależnie od tego, że szczyt sezonu zakupowego rozpoczął się w tym roku wcześniej od przewidywań.

Metodologia:

Zasilany danymi z platformy Salesforce, Shopping Index odkrywa prawdziwą historię zakupów. Analizujemy poprzednie dziewięć kwartałów, aby dogłębnie zrozumieć, jak zmieniają się zachowania konsumentów i jak zmienia się rynek. Shopping Index analizuje aktywność i statystyki zakupów online ponad 1,5 miliarda unikalnych globalnych kupujących z ponad 61 krajów. Ten zestaw wskaźników obejmuje zarówno najnowszą historię, jak i obecny stan handlu cyfrowego.