Jak pomóc Ukrainie i Ukraińcom

Ukraińcom trzeba pomagać w każdy możliwy sposób. Po pierwsze trzeba zaopiekować się uchodźcami z Ukrainy. Trzeba również dostarczyć im wszelkie materiały – nie tylko do prowadzenia wojny, ale także do przeżycia w czasach wojennych – tutaj oczywiście solidarność międzynarodowa jest kluczowa. My z Polski – ale nie tylko z Polski – powinniśmy słać nie tylko broń, co już robimy. Piękny przykład wczorajszy, wielkie dostawy broni ze Szwecji. Z neutralnej Szwecji. Piękna postawa także Finlandii.

– Konieczna jest broń, ale i żywność, paliwa. Rosjanie i Białorusini odcięli Ukraińców od dostaw paliwa z naszej rafinerii w Litewskich Możejkach. Teraz my musimy zapewnić paliwo dla wojsk i dla społeczeństwa Ukraińskiego – powiedział serwisowi eNewsroom Grzegorz Cydejko, publicysta ekonomiczny. – Musimy także pamiętać o połączeniach energetycznych. Mamy most energetyczny z Ukrainą i musimy wspierać w każdy możliwy sposób to społeczeństwo. Ta pomoc zresztą idzie wszelkimi kanałami – tylko musimy zachować pewną solidarność w jej udzielaniu. Widzimy tutaj jeszcze pewnie problemy – na przykład Węgrzy udzielają pomocy humanitarnej, ale już w żadnej innej nie chcą brać udziału po stronie koalicji państw demokratycznych w konflikcie przeciwko najeźdźcy rosyjskiemu – wyjaśnia Cydejko.